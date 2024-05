30 éve Cserkészünnep

Sopronban, a Hűségkapunál szombaton 18 kiscserkész ünnepélyes ígérettételére, valamint 12 cserkész fogadalomtételére került sor. - Évtizedek óta nem sorakozott fel a Hűségkapu előtt cserkészcsapat, éppen ezért külön örömmel adtam helyt a Scarbantia cserkészcsapat kérésének, hogy itt rendezze meg az idei Szent György-napi ünnepségét, ígéret- illetve fogadalomtételét - mondta ünnepi köszöntőjében Fejes Zoltán, Sopron polgármestere, aki meleg szavakkal méltatta a Scarbantia cserkészcsapat városunkban kifejtett ötesztendei nemes tevékenységét. Ennek elismeréséül a polgármester - a város polgárai nevében - Sopron címerével díszített szalaggal ékesítette fel a cserkészek csapatzászlóját.

15 éve Az ellopott kockakövektől a droghelyzetig

Az ellopott Balfi úti kockakövekről, droghelyzetről és éves beszámolókról is döntöttek a soproni közgyűlésen. Havas András lemondott alpolgármesteri tisztségéről. Farkas Gábor rendőrkapitányt kérdezhették a képviselők a város közbiztonsági helyzetéről a csütörtöki soproni közgyűlésen. A képviselők többek között a Balfi utcai kockakövekről, valamint a soproni rendőrállomány elvezényléséről is tettek fel kérdéseket. - A rendőrség intenzív munkáját mutatja, hogy magas a kábítószerrel való visszaélés felderítési aránya - mondta a kapitány, aki beszélt az osztrákokkal való együttműködésről is, utalva az elmúlt napokban felderített kocsilopásra és egy korábbi hasonló esetre is. A Balfi utcai kockakövekkel kapcsolatban így fogalmazott: ”a megélhetési bűneseteknek közel hatvan, a nagyobb kaliberű eseteknek ennél magasabb százalékát sikerül Sopronban felderíteni. Sajnos a kövek eltulajdonítása nem tartozik ezen esetek közé. A feljelentést 2008. február 19-én kapták, de a kövek eltűnésének ideje előző év augusztusára tehető. A nyomozás eredménytelensége talán a késlekedésnek tudható be. A köveket ráadásul a Harkai úti telepen senki nem őrizte, az sem egyértelmű, hány köbméter kő tűnt el. Összesen 20-30 köbméternyi előkerült, egy része egy homokbányából, egy másik részét a Harkai úti szeméttelepről „bányászták” elő. Tanúvallomások szerint a Balfi utcai közművesítés utáni visszatemetéskor kerültek kövek a föld alá is. A megyei kapitányság képviseletében dr. Bánhalmi Zsolt rendőr ezredes értékelte a soproni kapitányság munkáját. A városvezetés végül öt ponton támasztott fenntartást a beszámolóval szemben. Az ülés hátralévő részében a képviselők elfogadták a Szociális Foglalkoztató, a Pro Kultúra kht. és a Sopron Holding 2008-as éves beszámolóját. Az STKH Kft. éves beszámolójával kapcsolatban Kóczán Zoltán (SZDSZ) megkérdezte, hogy áll a hulladékprojekt, illetve Sopron kap-e jogosultságot a Harkai úti telep engedélyének lejárta után annak további működtetésére. - Elkészült a rekultivációs pályázat, a végleges formájában heteken belül benyújtják - felelte Havas András alpolgármester. A kérdés második felére válaszolva hozzátette, szakértőkkel megvizsgáltatták, hogy van-e mód a további működtetésre és erre minden bizonnyal lesz. Amennyiben mégsem, úgy egy alternatív lehetőségként a hulladékot egy másik lerakóba kell elszállítani. Elfogadták a javaslatot. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet módosításáról is döntöttek, elfogadták a javaslatot, majd a közbeszerzések kerültek górcső alá. Biczi Lászlókért szót és azt kérdezte, hogy a képviselők jelen lehetnek-e a közbeszerzési pályázatok bontásánál. Választ később, írásban ígértek a képviselőnek. 15 igennel és 5 tartózkodással fogadták el a javaslatot. Barkovits Ilona, a Szociális Szolgáltató Intézmény igazgatójának nyugdíjazásáról is szavaztak. A képviselők megköszönték több évtizedes munkáját, az igazgató asszony pedig az önkormányzat támogatását. Elfogadták az Erzsébet Oktató Kórház ágyszám-átcsoportosítási és szakmaterület-indítási kérelmét, ahogyan a háziorvosi rendelők adásvételi szerződésének módosításáról szóló előterjesztést is. Az ülést követő rendkívüli közgyűlésen Havas András egészségi állapota miatt lemondott alpolgármesteri tisztségéről. Mint mondta, kigyógyult egy súlyos betegségből, ám orvosai tanácsára nem vállalja tovább az alpolgármesterséget.

10 éve Virágban a város

Gyönyörű virágágyások díszítik Sopron körforgalmait, parkjait és utcáit. A holding kertészei a kiültetéseket már tavaly megtervezték: 19 fajta tulipánt és négy különböző sorozatból összeválogatott árvácskát használtak fel. A kifejezetten parki tulipánok Hollandiából érkeztek, első osztályú minőségben és az árvácskákkal együtt tavaly október elején kerültek a földbe.Igyekeztünk olyan fajtákkal is dolgozni, melyek eddig még nem fordultak elő a városban, ezzel újdonságot szolgáltatva. Tulipánból 33 ezer darab, míg árvácskából 35 ezer tő díszíti a virágágyakat, körforgalmakat. A viszonylag enyhe télnek köszönhetően hamar gyökeret eresztettek, az első melegebb tavaszi napokon pedig virágba borultak. Természetesen fejlődésükre is nagy gondot fordítunk, folyamatosan gyomláljuk, kapáljuk, öntözzük az ágyásokat - mondták el a holdingnál.