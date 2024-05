20 évvel ezelőtt - 2004. május 4.

Mennyibe kerül a ballagás Győrben?

A ballagás a legtöbb családban az egyik legrangosabb ünnepnek számít: a gyermek ekkor válik nagykorúvá. Méltó megünnepléséhez a szülőknek mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. — Nagy nap ez nekünk. Ilyenkor nem verjük a fogunkhoz a garast, de nem is esünk túlzásokba - nyilatkozta Koltay Csabáné, akinek fia, Gábor pénteken a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban búcsúzik az alma matertől. A Bezenyén élő Koltayék ebből az alkalomból - mivel nagy a család - harminc vendéget hívtak ünnepi ebédre. Ez számításaik szerint 50 ezer forintjukba kerül. - Ballagás csak egyszer van - mondta az édesanya, aki nem az árra figyelt, mikor egy gyönyörű csokrot rendelt a végzős fiatalembernek.

Forrás: Kisalföld archívum

Koltay Csabáné szerint a szülőkre háruló anyagi teher jó szervezéssel csökkenthető. Példaként elmondta, hogy mivel a ballagóöltöny már a szalagavatóra elkészült és a tablófotózáson is túl vannak a fiatalok, a kiadások több hónapra eloszlottak. Az osztálytársak együtt rendeltek ruhát egy szabónál, így az öltöny 15 ezer forintból kijött, cipőt és inget pedig nem kellett újat venni. Gubicza Eszter szintén kazinczys. Édesanyjától megtudtuk, hogy már 100 ezer körül tart a ballagással összefüggő költségek számolásánál.

Ez egy olyan esemény, amit szerinte méltón meg kell ünnepelni. Bakonyszentlászlón iskolai étkezdében jönnek össze a rokonok közös ebédre. Ez praktikus megoldás, mert az italt, a süteményt maguk vihetik. Eszter unokatestvére is most végzős, így két ünnepelt lesz és a költség megoszlik a szervező szülők közt. Az alkalmi lábbelik átlagos ára egyébként 8-20 ezer forint közt mozog. Kész öltönyt 15-25, kosztümöt 6-30 ezer forintért lehet kapni. Ha a ballagó frizurája fodrásznál készül, az 1000-2500 forinttal növeli költségeket, attól függően, milyen hosszú a baj, hogy vágást, beszárítást vagy kontyot kér az iskolájától búcsúzó diák.

Egy győr-belvárosi étterem ballagásra összeállított háromfogásos menüjének ára fejenként 2900 forint. Ez kedvezőnek számít, ha azonban az étlapról rendelnek a meghívottak, akkor mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek. A vendégeknek viszont ajándékról illik gondoskodniuk. Virágot mindenképp kell venniük. Görgényi Gabriella virágkötőmester elmondta: egy szál, extra kinézetű virág 800—1000 forintba kerül, plusz a szalag 300-400 forintba. Ballagásra leginkább trópusi növényekből kötött, fiatalos, „trendi” csokrokat kérnek. Azok közt akad 10-12 ezer forintos, átlagosan azonban 3-5 ezer forintot kell fizetni értük. A legtöbben borítékolt pénzt adnak útravalóként, de divatosnak számít e kategóriában egy komolyabb felszereltségű mobiltelefon is (75-100 ezer).

Ékszert is szívesen vesznek a ballagóknak, Hushegyi Anita ötvösmester szerint főleg olyat, amely monogrammal vagy vésett szöveggel személyessé tehető: 5-6 ezer forintért már kapható olcsóbb arany, fehérarany fülbevaló, gyűrű, 100 ezerért teljes kollekció. Fiúknak pecsétgyűrű 20-50, lányoknak összeillő nyakék és karkötő 60-70 ezer forintba kerül.

40 éve - 1984. május 4.

Műanyag Mosonmagyaróvárról

Növekedett az árbevétel

Bárcsak valamennyi határozat ilyen pontosan és megbízhatóan teljesülne! Kereken öt esztendővel ezelőtt tárgyalta a megyei tanács végrehajtó bizottsága legnagyobb vállalatának, a Mosonmagyaróvári Műanyagfeldolgozó és Kefegyártó Vállalatnak a gazdálkodását. A vb akkor azt szabta meg feladatként a műanyagfeldolgozó számára, hogy növelje termelését, munkája hatékonyságát, bővítse kivitelét. Folyamatosan korszerűsítse termékszerkezetét, lehetőség szerint csökkentse a tőkés importanyag felhasználását.

Most visszatekintve, mi tagadás, kissé általánosak a megjelölt célok. Az ésszerűségre törekvő gazdálkodó természetesen ezeket tartja szem előtt. Nos, a mosonmagyaróvári üzem mindenben és részleteiben is megfelel a tőle elvártaknak. Olyannyira, hogy az ország tanácsi irányítású cégeinek legeredményesebb egysége, s a jövedelmezőségi mutatót tekintve a Pénzügyminisztérium szerint egyetlen vállalat, a Herendi Porcelángyár előzi meg. És most néhány számadat az elmúlt öt esztendő munkáját példázandó. Az 1979. évi adatokat alapnak tekintve, a Mosonmagyaróvári Műanyagfeldolgozó és Kefegyártó Vállalat tavaly már húsz százalékkal több terméket állított elő, árbevétele viszont eközben majdnem huszonhat százalékkal növekedett.

Tekintve, hogy azóta három százalékkal csökkent a létszáma, termelékenysége huszonnégy százalékos javulást mutatva a mosoni üzem összes termelésének egyötödét exportálja, s valóban sikerült számottevően csökkentenie a munkájához felhasznált import anyagok mennyiségét. Noha tavaly nem sikerült célját, elérnie, tiszta nyeresége így is majdnem egynegyede a teljes árbevételének. Végül még egy szemléletes adat: az utóbbi négy esztendőben 33 százalékkal növelte dolgozóinak bérét, így az ma már meghaladja a 43 ezer forintot.

A kedvezőnek mondható adatok ellenére a legkevésbé sem mondható gond nélkülinek a műanyagfeldolgozó munkája. Tavaly például kereken kilenc hónapon át hiába várta a munkájához elengedhetetlenül szükséges polietilén alapanyagot. Pontatlanul és hibás minőségű alapanyagot szállított egyik külföldi partnere is, így aztán év közben kénytelen volt tervet módosítani. Ma a műanyagfeldolgozóban már lassan meg tudják fizetni a jó munkát. pontosabban a jól dolgozókat. Sokkal nehezebben képesek lépést tartani a hazai nyomdák áraival. Noha számottevően növekedett a vállalat nem rubel elszámolású exportja, nem olyan mértékben, ahogy a vállalat vezetői szerették volna. A nagyobb kivitelnek évekkel ezelőtt a nem megfelelő minőségű és külső megjelenésű áru volt az oka. Ma a mosonmagyaróvári fogkefe exportképes termék. Legalábbis az lehetne. Csomagolása azonban alaposan elmarad a külföldi vetélytársakétól. A hazai nyomdák drágán és elég fantáziátlanul dolgoznak, legalábbis a műanyagfeldolgozó számára.

A tanácsi vállalat ezer és egy aprócikket gyárt közvetlenül a fogyasztók számára. Idehaza egyedül ő állít elő pingponglabdát, számos kefeterméket és még több műanyag cikket. Szállít a Mofémnek, a Rábának, a Videotonnak. Az elmúlt időben olyan hasznosnak ígérkezőtermékkel bővítette kínálatát, mint a nagy keresletnek örvendő habosított hőszigetelő polisztirol. A külsőre megszépült és megújhodott üzem rendelkezik azzal a képességgel, hogy igazodva a piachoz, bármikor új gyártásába kezdjen. A megyei tanács végrehajtó bizottsága azzal a jó érzéssel tárgyalhatta legnagyobb vállalatának munkáját, hogy üzeme versenyképes, a nagy minisztériumi üzemekkel való összehasonlítást is állja. A gazdálkodására jellemző rugalmasság jövőjének záloga.

50 éve - 1974. május 4.

Kezdődik a tűzoltóversenyek időszaka

Május már hagyományosan az önkéntes tűzoltók versenysorozatának időszaka. A nagyszabású vetélkedősorozat méreteire jellemző, hogy a Győr-Sopron megyében tevékenykedő több, mint 8000 önkéntes tűzoltó (községiek, üzemiek, ifjúgárdisták és úttörők) közül csaknem 5000-en indulnak el a különböző szintű versenyeken.

Az idén először három járásban különválasztották az úttörők és a felnőttek versenyét, ezzel is hangsúlyt adva a legkisebbek felelősségteljes tevékenységének. Éppen ők is kezdik a versenyeket, mert ma Nagycenken a soproni járás úttörő tűzoltó szakkörei mérik össze a kiképzési évben szerzett tudásukat. Május 7-én a csornai labdarúgó-pályán a csornai járásiak, 14-én a mosonmagyaróvári Május 1. parki pályán pedig a mosonmagyaróvári járási úttörők versenye lesz. Az ifjúságiak és a felnőttek május 5-én, Abdán találkoznak először, ahol 108 raj (1080 önkéntes tűzoltó) versenyez majd, akik a győri járás községeiből, a győri vállalatoktól és üzemektől érkeznek a verseny színhelyére.

A járási vetélkedő reggel kilenckor kezdődik az abdai labdarúgó-pályán.A csornai járás önkéntesei Rábacsanakon, a soproni járásiak a soproni Textiles labdarúgó-pályán versenyeznek május 12-én. A mosonmagyaróvári járás 19-én Kimlén tartja versenyét, a Kapuvár és környékiek május 26-án. Ez utóbbi verseny egybeesik a kapuvári tűzoltóság fennállásának 100. évfordulóját ünneplő megemlékezéssel. A Győr-Soprron megyei tűzoltó úttörő szakkörök (összesen 83 ilyen raj van) legjobbjai június 2-án Győrött döntik el maguk között a megyei legjobbnak járó cím sorsát.