A több, mint négyszáz négyzetméteres komplexumban helyet kap a gyógyszertár, a háziorvosi és gyermekorvosi rendelő, a védőnői helyiség, illetve egy közösségi tér is. Ezek közül természetesen már jó néhány eddig is megtalálható volt településünkön, ami azonban mindenképpen újdonság, a gyermekorvosi rendelő, amely az elkészültét követően négy település (Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok és Hidegség) ellátását szolgálja. Az egészségközpont nem csak a gyógyítás, hanem a megelőzés és az egészséges életmódra nevelés központja is lesz