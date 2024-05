Nem egyértelmű, hogy milyen volt a közhangulat a gettóban. A zsúfoltság miatt minden bizonnyal gyakori volt a súrlódás, de sokan úgy gondolták, hogy ha ennél nem lesz rosszabb a helyzet, azt még elviselhetik a háború végéig. A gyerekek továbbra is jártak iskolába a gettóban is, héber és számtan órát szerveztek nekik. Megindító volt olvasni azt a levelet, amit a tizenegy éves Gestetner Adél írt munkaszolgálatos édesapjának. Ebben beszámolt arról, hogy a vizsgán külön megdicsérték a szép német beszédért és megígérték neki, hogy május végén megkapja a bizonyítványt. A nagyapja, Fleischmann Izidor ezt írta vejének: „Adél kitüntetéssel tette le a vizsgát, de ma nem tudunk ennek úgy örülni, mint valamikor”. A levelezés bizonyítja, hogy a posta működött. A gettó körül őrség sem volt és sokan munkát is vállaltak. Nem is annyira megélhetés miatt, hanem azért, hogy mutassák, ők hasznos tagjai a nemzetnek. Volt, aki a téglagyárba ment, mások vasútépítésre jelentkeztek, de a legtöbben a környék uradalmaiban vállaltak munkát. A betakarítás idején nagy hiány volt mezőgazdasági munkásokból. Emiatt a csatármajori, a földszigeti, a szilipusztai és a téli gazdasági iskola gazdaságai a főispántól májusban zsidó munkásokat igényeltek. Június 1-jén a gettó 147 lakója dolgozott valamelyik gazdaságban. Az optimistákat erősítette az is, hogy Gestetner Éva és Reichmann Béla a május 25-én kötött polgári házasságukat másnap a gettóban egyházi esküvővel is megpecsételték. Az ifjú házasok túlélték a háborút, és nagy családot alapítottak Izraelben.