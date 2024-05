A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint a tízezer vagy annál kevesebb lakosú településeken az lehet polgármester, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka ajánlott. Van az országban 19 olyan település, ahol a névjegyzékben legfeljebb 33-an szerepelnek. Ezeken a helyeken - a vármegyénkből Cséren - egyetlen választópolgár ajánlása is elegendő volt a polgármester-jelöltséghez.

Megfizethetetlen a csend és a nyugalom, ami ezt a kis falut jellemzi - vallja Várallyay István, aki a felvételen Frei Anitával, Csér falugondnokával látható.

Fotó: Máthé Daniella

A zsáktelepülést 26 éve Várallyay István független polgármester vezeti, aki most is indul, de ez alkalommal kihívója is akadt Balogh Angéla személyében. A kis faluról korábban itt írtunk.

- 1998 óta indulok a választásokon, most is leadtam az ajánlószelvényeket. Természetesen annál többet, mint amire szükség volt, hiszen egyetlen aláírás is elég lett volna, de nem vittem túlzásba a gyűjtést. Nem kellett érte kopogtatnom, az ismerősök jelezték, hogy aláírják az ívet. Azt vallom, akkor szép győzni, ha van ellenfél - mondta Várallyay István, aki civilben Ausztriában dolgozik, a települést pedig társadalmi megbízatású polgármesterként irányítja két képviselőtársával együtt.

Megújult a temető kerítése

- Egy ilyen kis faluban, mint Csér, másfajta feladatokkal jár a polgármesterség, mint a nagyobb településeken. Az emberek a polgármesterhez mennek ügyes-bajos dolgaikkal, tőle várnak segítséget, rajta csattan minden. A jó és a rossz is - magyarázta. Hozzátette, összességében rendben mennek a dolgok, nincs hitele a falunak. Legutóbb is tudtak adni ötvenezer forint tüzelőtámogatást és a karácsonyi ünnepség is jól sikerült.

Nemrégiben újult meg a temető kerítése, amihez ötmillió forintot pályázaton nyertek, ötmilliót pedig önrészként Csér önkormányzata tett hozzá.

Fotó: Máthé Daniella

- Próbálunk úgy gazdálkodni, hogy jusson is, maradjon is. Hitelt nem veszünk fel, mert nem akarunk eladósodni. Nemrégiben újult meg a temető kerítése, amihez ötmillió forintot pályázaton nyertünk, ötmilliót pedig önrészként az önkormányzat tett hozzá. Nagy szerencsénk van az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel. Az éves bevételünk jelentős részét, tízmillió forintot a hulladéklerakó telep után tőlük kapjuk - mondta Várallyay István. Három cséri dolgozik a telepen, mások a környező településekre, vagy Ausztriába járnak dolgozni. A faluban több az aktív korú, mint a nyugdíjas, gyerek viszont csak egy van, a polgármester unokája. Azt mondja, a letelepedésért cserébe próbáltak ingyen telket kínálni, de nem jártak sikerrel.

- Pedig ez a csend és nyugalom, ami a falunkat jellemzi, megfizethetetlen - állítja a polgármester, akinek mind a két fia hasonlóan gondolkodik, hiszen ők is helyben maradtak.

Felpezsdítené Csér életét

Balogh Angéla, követve a cséri születésű férjét, két éve költözött Budapest környékéről a faluba. Óvodapedagógus és egészségügyi menedzser, emellett falusi turizmust tanul, jelenleg pedig az egyik nagy büki szállodában szakácsként dolgozik. Azt mondja, szeretné kicsit felpezsdíteni a falu életét és megmenteni azokat az értékeket, amiket az idősek őriznek, ezért döntött úgy, hogy elindul a polgármester választáson.

- A falubeliek többsége idős, ugyanakkor rengeteg tudás áll mögöttük. Van aki a főzésben, más a befőzésben, vagy a földművelésben tudná átadni tapasztalatait a fiataloknak. Szeretném feléleszteni a faluban az összetartozást, hogy mindenki érezze, fontos, amit végez, úgy, mint egy nagy családban - beszélt terveiről Angéla.