– Az önkormányzat feladata a város működési feltételeinek megteremtése, és az is, hogy biztosítsuk a megélhetésüket azoknak az embereknek, akik a város szolgálatában állnak. Az utóbbi négy és fél évben gazdaságilag a covid, az energiaválság padlóra küldte az önkormányzatokat és a családokat egyaránt. Jelzést kaptunk arról, hogy probléma van az intézményeinkben dolgozók mindennapi megélhetésével. Nekünk erre figyelni kell. Több mint 400 millió forinttal járulunk hozzá az idén a művészeti intézményeinkben dolgozók fizetésemeléséhez – összegezte a polgármester.

– Mindenki a saját bőrén érzi az anyagi problémákat. Még tavaly ősszel jeleztem én is és a többi intézményvezető is, hogy bérfeszültség van. Az első körben a 200 millió forintból a színház majdnem 78 millió forintot kapott létszámarányosan, aminek nagyon örültünk, de ez nem oldja meg azokat a mindennapi problémákat, amelyekkel munkatársaink küzdenek. Kérésünk szerencsére meghallgatásra talált, amit nagyon köszönünk. Nálunk 256 munkavállalót érint az intézkedés. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az évadban is, nagy előadásszámon vagyunk túl. Most mindenkinek nagy segítséget jelent így évad vége előtt, készülve a nyárra és a következő évadra – árulta el Bakos-Kiss Gábor.