Elfelejtett elsőbbség

– A frekventált időszakban, reggel és délután mindig sűrű a forgalom a Bem téri kereszteződésekben. Ilyenkor türelmetlenebbek és figyelmetlenebbek a sofőrök, emiatt máshogy veszik észre a környezetükben bekövetkező változásokat. A balesetek oka legtöbbször az, hogy elmulasztják az elsőbbség- adást. Sokan egymással vagy kihangosítóval beszélgetnek, nem a forgalomra koncentrálnak. A Dr. Petz Lajos utca és a Wesselényi utca sarkán is zebra van, így nagyon rövid szakaszban kétszer is találkoznak az autósok a gyalogos forgalommal. A besűrűsödött közlekedési és keresztforgalom miatt fokozottan kellene koncentrálni. A Bem tér környékén ötvennel lehet haladni, szerintem a lassabb tempó, a közúti szabályok betartása, a táblák és a forgalom figyelése kevesebb balesettel járna – osztotta meg lapunkkal Varga Richárd rendőr alezredes.

Azt is elmondta: idén 3 közlekedési baleset történt a szóban forgó helyszínen, amelyből kettő anyagi kárral járt, egy pedig könnyű sérüléssel. Ezek a számok azok, amelyekben rendőri intézkedés volt, a valós szám ennél lehet magasabb.

Nagy a sérülés esélye

– Mint önkormányzati útkezelők, balesetipont-térképet vezetünk mintegy 30 éve a rend- őrség baleset-helyszínelési adatai alapján. Minden olyan adatot gyűjtünk, amit a Központi Statisztikai Hivatal szerint baleseti okként értelmezhetünk. Így tudunk fókuszálni a Bem tér–Zrínyi utca kereszteződésre is. Jellemzően a Bartók Béla úti körforgalom felől elmulasztják az autósok az elsőbbségadási kötelezettségüket. Így olyan balesetek alakulnak ki, amikben nagyobb a sérülés lehetősége, hiszen a vezető feje oldalról kap ütést. A járművek ütközés közben kipördülhetnek a kereszteződésből, és a járdára vagy épületfalhoz ütődhetnek, így az ott lévő gyalogosok és kerékpárosok is veszélyeztetve vannak – osztotta meg lapunkkal Máthé-Tóth Péter, a Győri Útkezelő Szervezet vezetője.

A korlátozások alatt 2020-ban 11 baleset történt, ekkor alakították át a Bem téri kereszteződést. Bal oldali ismétlőtáblákat, 50 méterre a kereszteződés előtt előjelző táblákat helyeztek el. Később ezeket fluor hátterűvé alakították át, útburkolati jeleket festettek fel.

– Érdekes, hogy az elmúlt négy évben öt esetben autóbusz elé hajtott ki személyautó a mellékirányból. A figyelmetlenség magas foka, hogy még a nagy tömegű járművet sem veszik észre. Idén eddig egy balesetről van tudomásunk, az éppen egy ilyen eset volt – mondta el az útkezelő szervezet vezetője.

Azt is hozzátette: még annak a lehetőségét vizsgálják, hogy mellékirányból egy fekvőrend- őrt helyeznek el, így fizikailag is rákényszerítik a járművezetőket a lassításra. Jelzőlámpás kereszteződés is felmerülhet, de ha rangsorolni kell Győr úthálózatát, hol van szükség lámpa létrehozására, akkor a Bem téri csomópont nem áll a prioritásban, a gyalogosok el- ütése ott nem jellemző.

Ötvenöt éve hallja a csattanásokat

Hegyi Károlyné a Bem téri élelmiszerboltból már 55 éve hallja és látja a kereszteződésben összeütköző autókat. Véleménye szerint szükség lenne további óvintézkedésekre, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek.

– Rendszeresen koccannak össze mellettünk az autók. Általában a csattanást hallom meg, olyankor ki szoktam menni megnézni, mi történt. Gyakran viszek ki vizet is, ha szükség van rá a várakozás közben – mondta lapunknak Hegyi Károlyné. – Szerintem egy kisebb körforgalom vagy egy lámpa segíthetne, hogy az autósok jobban odafigyeljenek a forgalomra és egymásra.