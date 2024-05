A Zrínyi utcai épületegyüttest 2021 novemberében vette birtokba a Széchenyi István Egyetem. Az intézmény a 2,7 hektáros, számos épületből álló ingatlanon valósítja meg MedTech Egészségtechnológiai Campusát. A beruházás az egykori Q épület rekonstrukciójával kezdődött, miközben a többi épület felújításának tervezése is folyamatos. Átadták az első, elkészült épületet.

Fotó: Csapó Balázs

A campus nemcsak az Egészség- és Sporttudományi Tanszék képzéseinek otthona lesz, de a kutatás-fejlesztésé is, amely az egészségügy technológiai oldalát erősíti, és új szabadalmakat, illetve az egészségipari partnerekkel való még szorosabb együttműködéseket eredményezhet.

A Széchenyi-egyetem által felújított épületet Szűcs Gabriella, az intézmény tulajdonában lévő Uni-Medicampus Kft. ügyvezetője mutatta be. Mint mondta, a létesítményben a hallgatóknak és az egyetem munkatársainak biztosítanak majd különböző egészségügyi szolgáltatásokat. Hozzátette, az intézmény számára kiemelt cél a fenntarthatósághoz és a technológiai fejlődéshez való hozzájárulás, ezért az egészségtechnológiai fejlesztések, kutatások bázisa is lesz a MedTech Campus épülete.

Az első elkészült épület ünnepélyes átadásán dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke elmondta: - az intézmény nemrég felkerült a legkiválóbbak versenyébe, az egyetemeket mérő hiteles rangsorokon előkelő helyen szerepel. A most átadott épülettel is az a célunk, hogy erősítsük az egészségügyi technológiai fejlesztéseket, és hogy új innovációk szülessenek. Emellett már a beruházás folytatását is tervezzük.

Az eseményen részt vett dr. Hankó Balázs, innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár is, aki beszédében kiemelte: jó azt látni, hogy a megújult felsőoktatás a gyakorlatban is működik, és élő szövetként járja át a várost és a térséget.

