Nagyon szeretem a hivatásomat, ez volt, és ez is marad az életem. Örömmel tölt el, hogy segítséget nyújthatok és ápolhatom a betegeket, erőt adhatok nekik. Rengeteg türelem kell hozzá, de enélkül nem is lehet helytállni a mindennapokban. A mai napig, ha belépek egy kórterembe csak mosolyogva teszem, ami biztonságot nyújt a pácienseknek is. Hallom, amikor azt mondják: jön a Mosolygós nővérke, akinek mindig jó kedve van. Ennél szebb visszaigazolásra nincs is szükség a betegektől, azt gondolom, hogy ezért tényleg megéri csinálni