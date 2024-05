Volt már cirkusz tragédia

Molnár Petra és Nyergesné Horváth Alexandra elmondta a karika, silk, strap és néhány különleges eszközös produkció kivételével ajánlott a védőháló vagy a biztosító kötél használata.

– Jó néhány éve pont egy haláleset kapcsán szigorították a védőberendezések használatát, akkor egy artista gyakorlat közben kirepült a színpadról és a közönség soraiba zuhant, ő és egy néző is életét vesztette akkor.

Az artisták készülnek a veszélyre

A két szakember kiemelte a légtorna veszélyes sport, az artisták folyamtatosan a saját határaikat feszegetik, emiatt nagy a baleset kockázata.

– Gyakorlás során nem ritka, hogy a művészek direkt leugranak a védőhálóba, hogy ezzel is teszteljék azt. Szerencsére a nagy balesetek ritkák. A helyes testtartás megtanítása és a megelőző gyakorlatoknak is nagy szerepük van. Az oktatásainkon ezért kezdünk mindent az alapoktól és a tanítványainkat is megtanítjuk arra, hogy egy-egy helyzetben, például ha kicsúszik a lábuk, mit tegyenek.

Molnár Petra és Nyergesné Horváth Alexandra hozzátette szerintük légtorna mint, művészeti ág megítélését nem befolyásolja majd nagyon az eset, ugyanakkor az emberek cirkuszba járási kedvét erősen visszavethetik a történtek.