A SVÉT figyelmet fordít az oktatási intézmények támogatására, a hazai és határon túli gazdasági szereplőkkel való együttműködés kiépítésére és bővítésére is. A vendéglátó szakma oktatásában elért kimagasló teljesítményért, közösségépítő tevékenységért első ízben ítélték oda a Sakura ( cseresznyevirág)- díjat, amelyet partnerükkel a Toyota Sakura-val közösen alapítottak.

Rákóczy László az eslők között nyerte el a rangos szakmai elismerést Fotó: Máthé Daniella

A kimagasló teljesítmények elismerése mellett a szociális gondoskodásban elért értékteremtő munkát, a kiváló minőségű hazai nyersanyagokat népszerűsítő egyesületeket, a hazai pékségeket, a hazai és határon túli éttermek képviselőit is jutalmazták.

A Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium oktatásvezetője a díjazottak között

- E-mailben kaptam értesítést, hogy a most alapított díjat én is megkapom. Nagyon meglepődtem, de persze örültem is neki. Váratlanul ért, nem számítottam erre a megtisztelő elismerésre - mesélt a kezdeti pillanatokról Rákóczy László, a soproni Vendéglátó-iskola oktatásvezetője. - Ez egy országos díj, ahol három oktató munkáját ismerik el és nagyon büszke vagyok arra, hogy én is a díjazottak között lehettem. Azt gondolom, ez nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is visszaigazolás arról, hogy a megkezdett munka jó irány, ugyanakkor feladat is arra vonatkozóan, hogy ezen az úton haladjunk tovább - mondta.

- Eredetileg erdésznek készültem, de egy véletlennek köszönhetően mégiscsak úgy döntöttem, hogy szakács leszek. Édesapám volt az egyik első oktatóm, tőle tanultam az alapokat, miután ő maga is mesterszakácsként dolgozott. Mindig voltak tanulói, ezt láttam tőle, így nem volt kérdés, hogy a konyhafőnökség mellett én is vállalom a jövő generációjának oktatását.

Ez az életem, boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, hiszen a vendéglátás a világ egyik legszebb hivatása

- hangsúlyozta.

Abban, hogy a tányér a vendég elé kerül nem csak a szakács munkája van benne, hanem kivétel nélkül minden dolgozóé - vallja Rákóczy László Fotó: Máthé Daniella

A séf munka nem csupán arról szól, amit a televízióban látunk, hanem egy rendkívül összetett folyamat. Abban, hogy a tányér a vendég elé kerül nem csak a szakács munkája van benne, hanem kivétel nélkül minden dolgozóé. Összehangolt gépezet, egyik vagy másik munkafolyamat nélkül nem lenne ugyan az

- egészítette ki.

- Nekünk oktatóként az az egyik feladatunk, hogy a diákok figyelmét felkeltsük, fenntartsuk, majd pedig fokozzuk a szakma iránt. Fontos, hogy érezzék, hivatásunk a nehézségek mellett tele van szépséggel, kreativitással és jó ehhez a nagy családhoz tartozni. Szerencsére az iskola mindent megad annak érdekében, hogy valóban minőségi munkát folytathassunk és kinevelhessük a jövő vendéglátósait. Rendkívül inspiráló, amikor a volt tanítványaim visszajárnak, tanácsot kérnek vagy elmesélik az elért sikereiket. Ilyenkor érzem, hogy valóban jó helyen vagyok - zárta a beszélgetést.