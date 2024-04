Jó tudni 28 perce

Változás Győr egyik közlekedési gócpontján - Átprogramozzák az Árkád körforgalomban és a szomszédos csomópontok jelzőlámpáit - videó

Győr város és a környező települések rohamos fejlődése jelentős forgalmat generál az országos közúthálózaton is, ami szükségessé teszi azt is, hogy ezt forgalomtechnikai beavatkozások is lekövessék a vármegye székhelyén. Ehhez kapcsolódóan a 14-es és 81-es főutak csomópontjában, vagyis az Árkád körforgalomban a meglévő jelzőlámpás forgalomirányítás átprogramozása indul el, hogy a forgalom gördülékenyebben haladhasson, ami a balesetveszélyes szituációk csökkentését is magával hozhatja.

Az új programozás és vezérlőgép csere érinti majd a 14-es főút a Schwarzenberg utca, a 81-es főútit Spar csomópont, a Budai út - Vagongyár utca, a Tarcsay utca – Árpád út kereszteződését, valamint a 14-es és 81-es főút, vagyis az Árkád körforgalom jelzőlámpás irányítását is.

Az új programozás telepítése 2024. április 17-19. között valósul meg. Ennek nyomán a megnövekedett forgalomnagysághoz igazítják a csomópontok kapacitás elosztását, egyes irányokban a zöld időt növelik, hogy gördülékenyebb legyen az áthaladás. A szakemberek a munkálatok ideje alatt a közlekedőktől fokozott figyelmet kérnek, mivel a telepítések idején nem fog működni a jelzőlámpás forgalomirányítás, vagyis a KRESZ szabályai és a kihelyezett táblák jelzései szerint kell majd vezetniük. A közlekedőknek ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál, a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A győri Árkád körforgalom átadása óta többször foglalkoztunk a gyakori balesetek miatt. Közlekedésbiztonsági írásainkat itt, itt és itt olvashatják.

