30 éve - Kevés a parlagföld, jó termés ígérkezik Győr-Moson-Sopronban

Elfogadták a szövetkezeti törvényt. Sokat azóta sem tudnak róla az érintettek. Azt például, hogyan lehet kilépni a közösből. Milyen új jogai és kötelezettségei vannak a tagságnak, a vezetőknek? De számos egyéb részlet sem ismert. Naponta kapjuk olvasóinktól az érdeklődő telefonokat, leveleket. A válaszokra volt a Kisalföld kíváncsi.

- Annyit tudunk mi is, amennyi a törvényről a lapokban megjelent. Tehát édeskeveset, így a kérdésekre sem felelhetek. Másféle tájékoztatást mi sem kaptunk - mondta Nagy András. - Feltételezésünk szerint a törvény rövidesen megjelenik a Magyar Közlönyben, gondolom már a legközelebbi számában, tehát egy, másfél héten belül. Egyébként nagyon is érthető a várakozás, hiszen a szövetkezeti törvényhez kapcsolódik a földtörvény is. Mindkettő sokakat érint. Az elmúlt hetekben különböző számok láttak napvilágot a parlagon maradt földekről. A szőkébb hazában mennyilehet most a meg nem műveltterület? -Csak becsült adataink vannak. Meggyőződésünk,hogy soha ilyen kevés mégnem volt a parlagon maradtterület. Még a nyolcvanasévekben sem. A megyében azösszes mezőgazdasági terület 241 ezer hektár, ebből 222ezer hektár a szántó, a többirét és legelő. A parlagföld azösszterület néhány százalékalehet. - Milyennek látják áprilisnegyedik hetében a határt? - Egyelőre nagyon jó termés várható. A gabonaféléknek kedvezett az időjárás. Valójában semmi sincs lemaradva, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy volt, aminek a növekedését nem segítette a hűvösebb időjárás. A mákét és a répáét például. A kukoricáról még nem beszélhetünk. Ha rövidesen felmelegedne a föld, nagyon is kedvező lenne számára. A hűvösebb időjárás egyébként a gyomnövények növését is lassította. Máskérdés, hogy a felázott földekre sok helyen nem lehet rámenni. Ezért a hagyományosmódon nem volt elvégezhetőa gyomtalanítás. Az egyénigazdák egy része, mint például a kajárpécsek, helikoptertrendeltek, és azzal végeztették el a munkát, így kevesebbvolt a taposás, de mélyebbenkellett a gazdáknak a zsebükbe nyúlniuk.Adataink szerint még mindig háromezer hektár felett vana vízzel elöntött mezőgazdasági terület a megyében.A már említett 241 ezerhektár ismeretében ez nemolyan magas. Az elmúlt száraz esztendőkre gondolva, inkább ezt szenvedjük el, minthogy ne legyen eső. A mélyen fekvő területeken a víz megszorongatta a vetéseket, de nem lehet azt mondani, hogy ezek ki is pusztultak. A víz elvezetése folyamatosan és nagy erőkkel folyik.

Forrás: Kisalföld archív

20 éve - Győriek súlyos balesete Siegendorfnál

Az őz miatt ütköztek, segíteni akartak, ekkor jött a kombi Győri áldozat Siegendorfnál. Három győri fiatalember szenvedett balesetet a Sopron közeli Cinfalvánál (Siegendorf). Az egyik gépkocsi vezetője a helyszínen életét veszítette, a másik autó utasait a kismartoni (Eisenstadt) kórházba szállították. Drámai pillanatok zajlottak le szerda hajnali három órakor Cinfalva közelében a B 16-os úton. Egy valószínűleg Ford márkájú személygépkocsival Sopron irányába tartott egy - az osztrák csendőrség információi szerint - győri illetőségű huszonöt éves fiatalember, amikor gépkocsija elé ez futott. A győri utasaival Bécs felé tartó Fiat Ducato nem tudott lefékezni, belerohant az előttük többször is ide-oda csúszkáló, majd keresztbe álló Fordba. Az ütközés következtében a Ford az árokba fordult, míg a másik autó utasai épphogy csak kikászálódtak járművükből, amikor egy Magyarország felől érkező német rendszámú kombi rohant feléjük... „Vigyázz, nem tud megállni!” - kiáltotta társam, aki ezzel megmentette az életemet - emlékezik a történtekre könnyes szemmel a 28 éves B. A.,a Ducato vezetője. - Nem tudom, hogy voltam képes törött szegycsonttal és bordákkal akkorát ugrani, de végül a kombi elszáguldott mellettem és egyenesen belerohant az autónkba. Megnéztem a Ford sofőrjét, aki lehanyatlott fejjel, vérző orral ült, beszorulva a roncsok közé. A mentők és tűzoltók perceken belül a helyszínen voltak. A Fiat Ducato győri utasait a baleset után negyedórával beszállították a kismartoni kórházba. A Fordban rekedt férfiért azonban sokkal hoszszabb ideig kellett küszködniük, mire kivehették a karosszéria közül, de sajnos akkor már nem élt. - Nagyon megrázott a srác halála - mondja mellkasi fájdalmaitól szinte csak suttogva B. A - Amikor megtudtam, hogy valószínűleg ő is győri volt, még inkább elszorult a torkom. Barátomat, akivel együtt akartunk szerdán Bécsben körülnézni, már kiengedték a kórházból. Elmehetett az a német férfi is, akit - ha jól emlékszem - Cristiannak hívnak. Az egyetlen dolog, aminek örülhettem, hogy édesanyám és menyasszonyom már délelőtt meglátogattak. Újjászülettem - mondták. Én erre elmeséltem nekik, hogy mi történt, hogy a becsatolt öv és a legjobb barátom védte meg az életemet.

Forrás: Kisalföld archív

10 éve - Tízmilliárdok köthetnek ki Gönyűn

Az állam elfogadta a német Wuppermann acélipari cég ajánlatát, a tervek szerint aláírhatják a szerződést, így a gönyűi kikötőbe 30 milliárdos beruházás érkezhet Az állam fejleszti a létesítmény infrastruktúráját, végre a vasút is a partig érhet. A Kisalföld információi szerint célegyenesbe érhetnek a gönyűi kikötő fejlesztéséért, benépesítéséért folytatott erőfeszítések. Arról korábban már beszámoltunk, hogy egy német cég telepedne ide, s a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. pályázatot írt ki az itteni területekre. Úgy tudjuk, ez az acélipari cég jelentkezett is, s az állam elfogadta az ajánlatát. Ha minden a terveknek megfelelően alakul, akkor pénteken NémethLászlónénemzeti fejlesztési miniszter, és a Wuppermann képviselője alá is írhatja az erről szóló megállapodást. A németek harmincmilliárdos beruházást hozhatnak Gönyűre, ami újabb betelepülőket és fejlesztéseket generálhat. Az újabb fejlesztés az acélipari cég megjelenésével párhuzamosan is elindul. Az állam ugyanis márciusi kormányhatározatában vállalta az infrastruktúra fejlesztését, öt függőleges partfalat alakít ki, kiépíti a partfalak mögötti területeket, s a közvetlen vasúti rakodást is biztosítja azzal, hogy a partig viszi ki a sínpárt (ez az unió korábbi kifogásainak többségét is rendezheti). Úgy tudjuk, kétszer két vágány fut majd végig a Duna mellett. Tervismertetésre, tervegyeztetésre került sor pénteken Budapesten az állami szerepvállalás részleteiről. A gönyűi fejlesztés koordinátora a kikötőt üzemeltető Mahart Zrt. és Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, akit néhány hete bíztak meg a fejlesztési feladatok koordinálásával miniszteri biztosi rangban. A biztos elmondta: a mostani beruházások jelentősége az is, hogy újabb munkahelyeket teremtenek a térségben. Kiemelte: mivel a jelenlegi kormány a választások után is a helyén maradhatott, így nem akadt meg a létesítmény helyzetének rendezése érdekében tett folyamat, s néhány héttel a parlamenti referendum után már érdemi lépések történhettek Gönyű ügyében.