Az I. Rotary Szigetköz Mosonmagyaróvári Jótékonysági Tenisz és Padel versenyt három helyszínen szervezték meg szombaton.

A Rotary Club Szigetköz tagja, Fazekas Norbert főszervező tájékoztatása szerint hagyományteremtő szándékkal indították el a padelt és a teniszt népszerűsítő, jótékonykodással egybekötött rendezvényt.

A padel egyre nagyobb sikernek örvend, immár Mosonmagyaróváron is. Fazekas Norbert szerint azért is, mert ötletes, mozgékony sport, illetve fedett és szabadtéri pálya is elérhető.