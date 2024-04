Sokan nem tudják, de hazánkban majdnem kétezer embernek van jelenleg is szüksége életmentő szervekre, még ennél is többen vannak, akik már szervátültetettek. Vesére várnak a legtöbben, 1046-an. Májra 108-an, szívre 91-en, tüdőre 9-en, vese-hasnyálmirigyre 39-en, csontvelőre 515-en – derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat adatai alapján. Minden kórháznak jelentenie kell, ha donor van náluk, ugyanis egy ember 4-5 életet is megmenthet. Idén eddig összesen 45 jelzés érkezett. A legtöbb, 8, a nyíregyházi tagkórházból. A győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház egyet jelentett. Ebben az évben már 70 szervbeültetés történt hazánkban.

Kovács Judit 2017-ben kapott májat. 2021 óta ügyvezetője a szervátültetettek egyesületének.

Fotó: Csapó Balázs

Új élet és összefogás a szervátültetetteknek

– 2021-ben alapítottuk meg a Szervátültetettek Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Sport és Érdekvédelmi Egyesületét (GyőrSzeVas) és váltunk a Magyar Szervátültetettek Szövetsége tagegyesületévé. Jelenleg 75 tagunk van. Legfontosabb célunk, hogy a transzplantáltakat segítsük a rehabilitációban, az egészséges életmód kialakításában. A tagjaink közül a legtöbben már transzplantáltak, egy-két ember van még a várólistán. Az Euro Transplant szervezeten keresztül bármelyik tagországból kaphatunk szervet, így a megfelelőeket is könnyebb megtalálni – osztotta meg lapunkkal Kovács Judit, a GyőrSzeVas Egyesület ügyvezetője.

– Jelenleg Magyarországon nem kell külön nyilatkoznia senkinek arról, hogy halál után fel szeretné ajánlani a szerveit. Ha nem tiltja a hozzátartozó, azok felhasználhatók. Élő donoros donáció is lehetséges bizonyos szervek esetében. Vannak az egyesületünkben olyan házaspárok, ahol a férjek adták a feleségeiknek az egyik veséjüket. Ez ma már nem azonos vércsoporttal is lehetséges. Etikai bizottság vizsgálja, hogy van-e érzelmi kapcsolat a felek között, ez ugyanis feltétel. Szigorú szabályok vannak arra is, hogy ki kerülhet rá a várólistára – mondta el a tudnivalókat az ügyvezető.

A sport egészségőrző

– Orvosi kutatások igazolják, hogy a beültetett szerv élettartamát akár 30 százalékkal képes megnövelni a rendszeres mozgás. A sérülésveszély miatt a kontaktsportok, amilyen a kézilabda vagy a röplabda, nem ajánlottak. Megpróbálunk minél több tagunkat bevonni tömegsport- és szabadidősport rendezvényekbe. Célunk, hogy olyan közösséget teremtsünk, ahol a tagok egymást is segíteni tudják – mondta el az ügyvezető. – Abban is tudjuk támogatni őket, hogy versenyeken vehessenek részt. Az elmúlt három évben több érmet is szereztek a versenyzőink nemzetközi megmérettetésen. Legutóbb tavaly a Szervátültetettek Világjátékán Ausztráliában Varga Krisztina csontvelőtranszplantált soproni tollaslabdázónk egyéni 4. helyezés ért el. Idén várhatóan 3 versenyzőnk szerez kvalifikációt a nyári lisszaboni Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa bajnokságára tollaslabda, úszás és bowling sportágakban – részletezte sporteredményeiket Kovács Judit.

Színes programok

Az egyesület évente szervez többnapos Életmód Táborokat, kerékpártúrákat és Életmód Klub programokat, ahol tagjaik kipróbálhatnak különböző sportágakat. Rendszeres sportlehetőséget biztosítanak Győrben: squash, padel, tenisz, pingpong és bowling várja az érdeklődőket. Igény szerint foglalnak le állandó pályákat. Előadásokat tartanak az egészséges életmódról, és további közösségépítő programokat kínálnak. Ezek által barátságok is szövődnek, ami megkönnyíti a rehabilitációt. A szórakozásra is van lehetőség, minden évben vásárolnak bérleteket a győri és a szombathelyi színházba.

– Érdekvédelmi egyesületként tanácsadással is segítjük a tagjainkat és a hozzánk fordulókat, szervre várókat és hozzátartozóikat – osztotta meg lapunkkal Kovács Judit, aki maga is szervátültetett, 2017-ben kapott májat. – Szükségem volt rehabilitációra, illetve kerestem egy közösséget, ami ekkor még nem volt a megyénkben. A Vas vármegyei és Győr környéki sorstársakkal 2021 óta építjük az egyesületünket – tette hozzá.