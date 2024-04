Nemrég kezdte meg működését az országban a Nemzeti Tudósképző Akadémia. A program célja az orvosbiológiai kutatások iránt érdeklődő tehetséges fiatalok felkarolása, tudományos munkájuk támogatása. A gimnáziumi programrészben országosan több mint ezer középiskolás diák képzése zajlik jelenleg is, nemrég az is kiderült, a nyugat-dunántúli régió oktatási központja a győri Révai Miklós Gimnázium lett. A győri intézménybe ottjártunkkor mintegy harminc középiskolás vette fel a fehér köpenyét, ismerkedett meg a gondosan sorakozó bonceszközökkel. Óriáscsótány került a boncasztalra.

Óriáscsótány a boncasztalon – a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói, Vörös Ramóna és Bazsó Bálint is örömmel vesz részt a tudósképző programban.

Az iskolában eddig is magas szintű biológiai képzést kaptak a fiatalok, ahogy arról korábban már beszámoltunk került már a boncasztalra sertésszív, és tüdő is. A Nemzeti Tudósképző Akadémia kapcsán már közelebbről megismerkedhettek a földigilisztával, most pedig óriás csótányokat vizsgálhattak. A középiskolás tanulók hetente bontakoztathatják ki tehetségüket, használhatnak olyan kísérleti eszközöket, amikre eddig nem volt módjuk, vagy lehetőségük. A győri intézmény nemrég a Zöld Vonal Természettudományos Tehetséggondozó Program keretében vásárolt egyedi sztereomikroszkópokat, de a boncolások alapanyagait is ebből fedezik a tanév során.

Tehetségek felkutatása

Kísérleti eszközök használata

A fiatalok Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak

– A program gyakorlatokkal hozza közelebb a diákokat a biológiához. A tudósakadémián a fiatalok előadásokon vehetnek részt, kísérletezhetnek, Nobel-díjas kutatókkal találkozhatnak, és olyan tudást szerezhetnek meg, amelyeket későbbi tanulmányaik során kamatoztathatnak – fogalmazott lapunknak Bacher József a program vezetője, a Révai Miklós gimnázium tanára.

Mint mondja: a gyakorlati tanórán megvizsgálhatták az óriáscsótányok belső szerveit, testük felépítését, a tápcsatorna, az idegrendszer, a légzőrendszer jellegzetességeit.

– A programra rohamosan jelentkeznek, nap mint nap érkeznek regisztrálók a tudósképzésre, szerte a régióból. Nem csak győri iskolákból, hanem Mosonmagyaróvárról, Sopronból egyaránt. Ezek a gyermekek orvosként, kutatóként képzelik el a jövőjüket. A saját kézzel elvégzett tevékenység az igazi tapasztalat, ez a program fő célja –tette hozzá Bacher József.