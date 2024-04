– Már a bejáratnál megragadta a figyelmemet az a versenyautó, ami az egyetem hallgatóinak kreativitását és munkáját dicséri – mondta el Vongsanty Khamphone Laosz nagykövete, aki korábban Magyarországon tanult. – Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a mai programot. Hasznos, hogy mélyebben beleláthatunk az egyetemen végzett sokszínű munkába, valamint személyesem is kapcsolatokat ismeretségeket alakíthatunk ki. Jelenleg körülbelül 150 laoszi diák tanulhat Magyarországon a kormány ösztöndíj programjának köszönhetően. Győrben jelenleg is közel ötvenen vannak, de vannak tanulóink Budapesten és Pécsett is.