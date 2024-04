Befejeződött a kapuvári Rábaközi Művelődési Központ színháztermének felújítása. Kényelmes székek várják a közönséget, a fellépőket pedig modern színpadtechnika segíti. A fejlesztést egy állami és európai uniós projekt keretében valósította meg a kapuvári önkormányzat. Henye Zsuzsanna, az intézmény igazgatója elmondta: nagyon várták már a színházterem rekonstrukcióját, a helyi művészeti csoportok már sorban jelzik „foglalási” szándékukat.

Henye Zsuzsanna igazgató mutatta be a megújult színháztermet. Kényelmes székekkel váltották ki a régi ülőkéket, a színpadtechnika is teljesen megújult.

Fotó: Cs. Kovács Attila

– Megtörtént a nagyterem teljes felújítása, a szakemberek gyorsan dolgoztak – fogalmazott Henye Zsuzsanna. – Újracsiszolták a padozatot és műgyantás felülettel vonták be. A régi székeket felszedték, és a helyükre kényelmes, esztétikus padsorok kerültek, vastag szivaccsal, bársonykárpittal. Így négyszáznegyvenkét személyes lett a nézőterünk. A színpadon is történtek változások. A függönyrendszert cserélték le, mely motoros mozgatást kapott. Tehát az eddigi mechanikus mozgatást váltottuk ki. A termet borító fa falburkolatot is felújították a fejlesztés során – sorolta Henye Zsuzsanna a változásokat.

Hozzátette: a színházteremre nagyon ráfért már a felújítás, hiszen gyakorlatilag az eredeti, azaz a hatvanéves állapotok között fogadták a látogatókat, a közönséget, illetve a színpadra lépőket.

Ezzel a munkával a művelődési központ teljesen, kívül-belül megújult, hiszen néhány évvel ezelőtt elkészült a külső rekonstrukció és a belső felújítás.

A munkát gyorsan elvégezte a kivitelező.

Forrás: Rábaközi Művelődési Központ

Az igazgató megjegyezte: már a programfüzet is egyre sűrűbb lesz.

Április végén a Kapuvár Néptáncegyüttes jubileumi műsorával nyitják meg újra a színháztermet. Május 11-én Kiss V. Balázs bűvész gálaműsorát láthatják a nézők, másnap pedig a Meseautó című színházi előadást. Május 16-án Kovács Kati koncertezik Kapuváron, utána pedig szinte minden héten lesz valamilyen komoly rendezvényük.

– Művészeti csoportjaink azonnal jelezték, hogy elmaradt programjaikat szeretnék megtartani. Így lesz fúvóskoncert, fellép a Movement Dance School, a Diamant tánciskola, és sorban jönnek a többiek is. Nagyon hiányoztak már ezek az előadások, hiszen előbb a Covid, aztán az elszabadult rezsiárak, majd most a felújítás miatt tartottunk kényszerszünetet – jegyezte meg az intézményvezető.