A levegőmérést 2022 novemberében kezdték a szakemberek két mérőponton, a Sugár út 40-42 és a Váci Mihály út 140. alatt, négy időszakban, két héten át. Magyar Imre szakértő, a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. képviseletében elmondta: a lényeg, hogy a vizsgált majdnem húsz komponens egyike sem lépte át az egész éves egészségügyi határértéket. Legfeljebb egy-egynél volt napi kiugrás, mint a szálló pornál, vagy a benzo(a)pirénnél fűtési szezonban. A komponensek többségénél a kapott eredmény a határérték 40 százalékét sem éri el, és mindegyik vagy jó, vagy kiváló minősítést kapott. A nehézfémek esetében pedig egyáltalán nem volt túllépés, gyakran ki sem lehetett mutatni a jelenlétüket, olyan alacsony volt a koncentráció, mutatott rá a szakértő.

Dézsi Csaba András polgármester az adatok kapcsán úgy fogalmazott: a mérések eredményei megnyugtatóak, messze a határérték alattiak, de természetesen továbbra is figyelik a légszennyezettséget.

- Fontos, hogy a győriek és győrszentivániak biztonságban élhessenek. Ez alapján pedig megnyugodhatunk. A mérések eredményeit elküldjük a hatóságoknak is, mint például a katasztrófavédelem, hogy kiértékeljék azt - mondta a polgármester. Hozzátette, hogy a programot az egész városra kiterjesztik, így nem csak Győrszentivánon, hanem mindenhol mérik mobilmérőkkel a levegő tisztaságát.

A sajtótájékoztatón végezetül az is elhangzott, hogy az ipar mellett a lakosság is felelősséggel tartozik azért, hogy egészséges környezetben élhessen. Így például egyes most, alkalmanként mért kiugró értékek (így a formaldehid esetében) forrása valószínűsíthetően a háztartási tüzelés.