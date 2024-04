A legfrissebb adatok szerint több mint 4 ezer olyan hazai szervezet van a nonprofit szektorban, amely pénz nélkül működik vagy csupán kiadásai vannak. Ezek közül 136 Győr-Moson-Sopron vármegyében található. Akár számukra is hatalmas segítséget jelenthet a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázati programja, amelyet az áruházlánc 15. alkalommal írt ki. A kezdeményezés eddig több mint 2 ezer helyi közösségeket támogató projekt kivitelezéséhez járult hozzá fél milliárd forintot is meghaladó pénzügyi finanszírozással. Az április 8-án indult jubileumi fordulóban pedig a Tesco újabb összesen 42 millió forintot biztosít a helyben élők számára fontos ügyek megvalósítására. A legsikeresebb pályázók fejenként 400 ezer forint támogatást kapnak országszerte 60 körzetben.

A KSH legfrissebb adatai alapján 2022-ben 60.878 alapítvány, illetve társas nonprofit szervezet működött Magyarországon, és ezek mindössze egynegyede nyert pályázati úton bevételt, miközben 6,8 százalékuk pénz, illetve bevételek nélkül működött. Többek között nekik is finanszírozási támogatási lehetőséget nyújthat a Tesco „Ön választ, mi segítünk” közösségi pályázati programja. Az áruházlánc 2016 óta évente rendszerint két alkalommal hirdeti meg a kezdeményezést, melynek most indult, 15. fordulójában ismét 42 millió forint pénzügyi támogatást biztosít országszerte 150-200 szervezet számára.

A Tesco az eddigi 14 forduló során közel 2100 helyi közösségi projekt kivitelezését támogatta összesen több mint félmilliárd forinttal. Ez idő alatt 5300-nál is több pályázat érkezett be, melyek közül az áruházlánc közel 2400-at díjazott, 22-őt különdíjjal is jutalmazva. Győr-Moson-Sopron vármegyében az évek alatt többször sikeresen pályázott már például az Egy a világunk Alapítvány, a Rábatamási SK vagy a Paddy Sportegyesület. Így többek között sérült gyermekek táboroztatása, labdarúgótorna, valamint éjszakai, illetve kórházi gyermekosztályt támogató jótékonysági futóverseny is megvalósulhatott.

Az „Ön választ, mi segítünk” jubileumi fordulójában a Tesco 2024. április 8. és május 3. között olyan helyi szervezetek, baráti közösségek, alapítvánnyal nem rendelkező bölcsődék, óvodák és iskolák, továbbá nonprofit kis- és középvállalkozások, akár társasházak és lakásszövetkezetek vagy informális csoportok jelentkezését várja, akik kezdeményezésükkel a helyi közösség életének fejlődéséhez szeretnének hozzájárulni. A program különlegessége abban rejlik, hogy az aktuális fordulóban rendelkezésre álló pénzügyi keret elosztását a Tesco a helyben élő vásárlókra bízza, ők tudják ugyanis a leginkább megítélni, hogy az előzsűrizett kezdeményezések közül melyiket tartják a támogatásra legérdemesebbnek. Szavazataik alapján 60 körzet mindegyikében az első helyezett 400 ezer, a második legtöbb voksot gyűjtő 200 ezer, míg a harmadik 100 ezer forintos támogatásban részesül. A független szakértők emellett szakmai szempontok (kidolgozottság, innovativitás, kreativitás és fenntarthatóság) alapján egy vagy akár több pályázót további különdíjra javasolnak.

„Kimutatások szerint a nonprofit szervezetek bevételeinek kétharmada származik támogatásokból. A pályázati pénzek aránya Győr-Moson-Sopron vármegyében 7,4 százalék, ami alulmúlja a 8,6 százalékos országos átlagot. Programunk célja, hogy országszerte minél több helyi közösségnek biztosítsunk anyagi hozzájárulást az ott élők számára fontos kezdeményezések megvalósításához. Rendszeresen visszatérő pályázóink okosan használják ki a lehetőséget, így 12 olyan szervezet is van, akik az elmúlt évek során összesen 2 millió forintot meghaladó támogatást nyert tőlünk, közülük kettő mintegy 4 millió forintot. Minden helyi közösséget arra biztatunk tehát, hogy éljen a lehetőséggel minél többször, és jelentkezzen” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco magyarországi kommunikációs vezetője.

A most futó, aktuális fordulóban május 3-ig lehet benyújtani a jelentkezést a program weboldalán keresztül. A beérkezett pályázatokat ezúttal is az Effekteam Egyesület független szakértői bírálják el, valamint választják ki, hogy mely kezdeményezések juthatnak tovább az áruházi szavazási szakaszba. Ezt követően, 2024. július 15. és augusztus 11. között a Tesco vásárlói minden áruházban voksaikkal dönthetnek arról, hogy melyik pályázat mennyi támogatást kapjon.

A jelentkezéssel, valamint a korábbi győztes pályázatokkal kapcsolatos további információ a www.tesco.hu/kozosseg oldalon olvasható.