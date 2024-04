A feltételezhetően titokban készített és vágott hangfelvételen erősen kritizálja a győrieket és a létesítmény körül kialakult vihart Kovacsics Imre.

A történtek kapcsán megkerestük az igazgatót, aki kérdéseinkre levélben válaszolt. Ezt változtatások nélkül közöljük:

"Sajnáljuk, hogy ilyen lett a mai közélet, és egyben sajnálunk ma már minden háztartást, baráti találkozót, üzleti beszélgetést, amit csak azzal a gyanakvással lehet megtenni, hogy éppen ki kiről miről vesz fel, és azt hogyan vágja össze.

Szeretném leszögezni, hogy nem vagyok közszereplő, a fürdőt 21 éve működtető cég tulajdonos-ügyvezetőjeként dolgozom. Egy olyan cégé, ami ennyi ideje látja el többek között a győri embereket gyógyászati szolgáltatásokkal, 21 éve gondoskodik a hozzánk érkező vendégek pihenéséről. A két évtized alatt több száz győri embernek adtunk és adunk munkát, és sok beszállítónknak tisztes megélhetést. Mivel az üzemeltető cég 100 százalékban magántulajdonban van, ezért az ott elhangzottak kizárólag a kollégákra tartoznak, illetve a vezetők részéről üzleti titoknak minősülnek. Mivel ez most megsérült, megtesszük a szükséges feljelentést. Egy körülbelül 20 perces megbeszélés összevágott anyagát halljuk, pontosan úgy, ahogy valakik akarták" - kezdte a győri fürdő igazgatója,

- Nyilvánosságra került felvételen elhangzik, hogy Kovacsics Imre elbocsátja az RQ fürdő managementjét. Ha ez megtörtént, akkor ki vezeti a győri fürdőt?

- A győri fürdő nem minden vezetőjét küldtük el, más struktúrában dolgozunk tovább, több csoportvezetővel, akik sokkal hatékonyabban tudják végezni a munkájukat az eddigieknél. Ők is a vendégek között lesznek a kollégáikkal együtt, akik teljes szívvel és lélekkel dolgoznak a hozzánk érkező fürdőzők kiszolgálásáért.

- Mindez milyen hatással van vagy lesz a nyitvatartásra, a későbbi működésre?

- Huszonegy éve rendelkezünk szerződéssel, a nyitvatartás folyamatos, és az is marad, amíg lehetőségünk lesz erre. Amennyiben változás lesz, akkor tisztességgel elszámolunk a tulajdonosokkal és mi addig ott leszünk, amíg szükséges ahhoz, hogy egyetlen napot se kelljen bezárni a fürdőnek.

- Kovacsics Imre vállalja továbbra is a fürdő üzemeltetését?

- Nem Kovacsics Imre üzemelteti a fürdőt, hanem az általa többségi tulajdonban lévő Rába Quelle Kft. A tisztesség is megkívánja tőlem és a kollégáimtól, hogy a fürdő és a gyógyászat lehetőségét ne vegyük el azoktól a nyugdíjasoktól, akik nap mint nap hozzánk járnak a bérletükkel. És a gyerekeknek, a családoknak sem mondhatjuk azt, hogy a vakáció idején nem lesz strandjuk, illetve élményfürdőjük.

- Mennyi veszteséget termelt az elmúlt időszakban a létesítmény?

- A veszteséggel kapcsolatban nem szeretnék nyilatkozni, hiszen magáncégről van szó, belső szabályzatokkal. Megjegyezném ugyanakkor, hogy a veszteség ellenére is helytállunk, és továbbra is folyamatosan üzemeltetjük a fürdőt.

Pillanatkép a győri fürdőből, miután átadták a felújított komplexumot tavaly nyáron. Fotó: Kisalföld-archívum

- A műszaki hibák javítása jelenleg hol tartanak és a nyári szezonra ki tud nyitni a kültéri rész?

- Mint már a tavalyi évben jeleztem a műszaki hiányosságokat a garanciális hibajavítások körében a kivitelezők folyamatosan javítják. Egy olyan összetett létesítményről van szó, ahol a régi fürdő összehangolását a megújult létesítménnyel kellett megoldani, mind építészetileg, mind műszakilag.

Olyan létesítményt kellett megépíteni a fürdőn belül, ahol Győr egyik árvízvédelmi rendszere működik, és ahol a műemlékvédelemre is figyelni kell. Időt kellett volna hagyni a több hónapos próbaüzemre, ami élesben tudott csak megtörténni, hisz kezdődött a nyári szezon. Így az a bizonyos terheléses próbaüzem rendes nyitva tartás alatt tudott megtörténni, ahol már az üzemeltetőt terhelte a teljes üzemeltetési költség. Ez nyáron kb. 120-140 millió Ft / hó.

Sajnos törvényszerű volt, hogy egy ilyen összetett létesítmény akár műszaki problémákkal is szembe nézhet a nyitás után. Természetesen mi örültünk volna a legjobban, ha ez nem így történik, és nem keletkezett volna többlet üzemeltetési költségünk. A kivitelezők a mai napig is folytatják a garanciális hibajavítási munkáikat, remélve azt, hogy a tapasztalatokkal felvértezve az idei nyári szezonra már minden rendben lesz.

- Nem érzi indokoltnak a bocsánatkérést a győriektől a felvételen hallható kirohanása miatt?

- A legtöbb barátom Győrben él, akik pontosan tudják, hogy a nyitás óta min mentünk keresztül, és a gyermekeim is Győrben születtek. Én az itt élő embereket szeretem, megbántani soha nem akarnám őket. Ezért is volt a kirohanásom olyan heves (amit persze összevágtak), a leglényegesebb rész pedig természetesen kimaradt belőle. Eredetileg ez így szólt: amennyiben Borkai Zsolt Győr volt polgármestere - aki erkölcsileg lejáratta Győrt - és a csapata nyeri meg a választásokat (ami remélem, nem így lesz), abban az esetben én Győrbe nem szeretném betenni a lábam (és ezzel lehet, sokan lesznek még így), hisz nem tudok elképzelni olyan városirányítást, ahol ilyen ember tart egy iskolai megemlékezésen ünnepi beszédet, vagy éppen nyit meg vagy avat fel egy óvodát, bölcsődét.

A győri emberek, mint az ország többsége, tisztességes állampolgárok, akik (így én is) ki vagyunk téve a politikai hatalomtól megrészegült emberek játszmáinak, melyre bizonyíték ez az aljas, összevágott és módosított hanganyag. Lehet mondani, hogy elkeseredett és csúnya szavakat használtam, ezért elnézést is kérek, de soha nem hazudnék és nem járatnék le senkit. A fürdőt akaratán kívül belerántották a politikába, a választási kampányba, pedig mi ezért semmit nem tettünk, azt is kimondhatom, hogy nem érdemeltük meg.

Abban bízom, ezt mással már nem teszik meg. Higgyék el, tudom, milyen érzés ez, és nem kívánom senkinek. Ezzel a nyilatkozattal remélem azt is, hogy máshol okulnak ebből, és nyugodtan tudnak a közeljövőben egymással akár otthon, akár máshol, akár politikáról békességben beszélni, nem félve attól, hogy ki mikor veszi fel, és torzítva mikor adja vissza.

Amennyiben bármelyik embert szándékomon kívül megsértettem, attól elnézést kérek, hiszen tudhatjuk, hogy kirohanást nem csak ellened lehet tenni, hanem érted is.