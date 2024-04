- Ha egy tűzoltóautónak vonulnia kell az már problémát jelent, a megelőzés céljából döntöttünk a testülettel és a tűzoltósággal közösen a beruházás mellett. A korábbi tűzoltóautó kapacitása kétezer liter víz volt, ezzel szemben a most megvásárolt, tíz évvel fiatalabb jármű jelentősen korszerűbb. Amellett, hogy a 260 lóerős motorjával gyorsabb vonulást biztosít az önkéntes tűzoltóknak a víztartája is nagyobb, ugyanis háromezer liter víz tárolására alkalmas, illetve kétszáz habosító tartály is van. Utóbbi technológia a vízzel ellentétben azért is alkalmasabb, mert az elektronikai berendezéseket kevésbé károsítja - részletezte a sopronhorpácsi polgármester, Talabér Jenő. Hozzátette, ugyan a tűzoltóautót sikerült megvásárolni, de továbbra is szükség van a támogatókra.

A Sopronhorpácsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010-ben vásárolt tűzoltóautója az idő múlásával mostanra elavulttá vált, és cserére szorult. Az egyesület meg is találta a megfelelő járművet, amit a közelmúltban az önkormányzat segítségével megvásároltak.

Ugyan a község önkormányzata támogatja a tűzoltó egyesületet, de a lakosság segítségével szeretnék kompenzálni a pénzügyi terhet. - A sopronhorpácsi tűzoltóság rendkívül fontos szerepet tölt be a közösség biztonsága terén, és most segítségükre van szükségünk. Az autóhoz hiányzó pénzt az önkormányzat megelőlegezte, de kérünk minden lakost, vállalkozást, vállalkozót támogassa tűzoltóinkat! Az egész közösség összefogására és segítésére van szükségünk annak érdekében, hogy továbbra is biztosíthassuk a gyors és hatékony segítséget vészhelyzetekben - állt a Sopronhorpács ÖTE vezetősége által kiadott közleményben.