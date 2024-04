A hetvennyolc évvel ezelőtt történtek rányomták a bélyegét az akkori virágzó gyülekezetre, hiszen a közel 2500 tagot számláló közösségből, a kitelepítést követően csupán pár százan maradtak.

- Szeretnénk megadni a tiszteletet a kitelepítetteknek, valamint azoknak, akik itt maradtak. Célunk, hogy a mostani generációval is megismertessük a német gyökereket, ezért istentiszteleteink is mindig kétnyelvűek, ezzel is ápolva hagyományainkat. Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az, ami hetvennyolc évvel ezelőtt megtörténhetett, soha ne ismétlődhessen meg - foglalta össze gondolatait Heinrichs Eszter, a sopronbánfalvi és ágfalvi gyülekezet lelkésze.