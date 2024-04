Az Austrian Airlines hétfő kora esti, Nápolyba tartó járata nem sokkal a bécsi felszállást követően viharba került, és villámcsapás érte Sopron légterében, majd kedden délelőtt ugyanez megismétlődött a Brüsszelbe tartó járatával.

Mindkét gép visszafordult és sikeresen leszállt a schwechati repülőtéren, ahol műszaki ellenőrzésnek vetették alá a külső sérüléseket szenvedett repülőgépeket - írja a hirado.hu.

A keddi, Brüsszelbe tartó járat utasai között volt Othmar Karas, az Európai Parlament osztrák alelnöke is, aki a Kronen Zeitung-nak arról számolt be, hogy egy erős villanást látott, majd „rögtön a villanás után egy csattanást is hallottam; azt hittem, egy madár csapódott be a hajtóműbe.”

Az utasok beszámolói szerint a pilóták higgadtan kezelték a helyzetet: megnyugtatták az utasokat a fedélzeti hangosbeszélőn keresztül, majd biztonságosan letették a gépeket a Bécs melletti, schwechati repülőtéren. Szemtanúk szerint a villámcsapás következtében rések keletkeztek a repülőgépek törzsén, emiatt az utasokat átszállították egy másik repülőre, amellyel folytatni tudták az utat Brüsszel felé - írja az osztrák lap.