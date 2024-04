A közelmúltban tűnt fel Ács mellett egy farkas. Egy helyi vadász találkozott a nagyragadozóval. Hozzátette ez nem érte meglepetésként a társaság, amelynek a tagja már levélben tájékoztatta, hogy a Duna-parton, Ács és Gönyű között láttak farkast. Az eset kapcsán Orbán Henriket az Országos Magyar Vadászkamara Győr-Moson-Sopron vármegyei Területi Szervezetének titkát kérdeztük.

Szakember szemmel gyanús, hogy egyáltalán nappal találkozhatott vele, valamint, hogy ilyen „jól fotózható” volt az egyed

Szökött vagy beteg állat is lehet

– Nem tudjuk pontosan honnan étkezett az Ács mellett megfigyelt farkas. Szakember szemmel gyanús, hogy egyáltalán nappal találkozhatott vele, valamint, hogy ilyen „jól fotózható” volt az egyed. Ez egyáltalán nem vall a faj természetes viselkedésére. Számba kell venni az illegális, vagy véletlen telepítés lehetőségét is, mivel számos vadaskertben tartanak farkast, amelyek közül akár el is szökhetett egy egyed. Az is lehetséges, hogy egy beteg állatról van szó. Ezt nem tudhatjuk biztosra, mivel nem látta, vizsgálta állatorvos.

Orbán Henrik kiemelte, hogy az ilyen szelíd állatok még veszélyesebbek mint vad fajtársaik, mert nem félnek az embertől. Ezért senki ne próbálja megközelíteni a farkast!

szakemberek összeszedték az állatra veszélyes csapdákat

senki ne közelítse meg a farkast

valószínűleg párt keresve hamarosan továbbáll

A térségben kóborló farkas kapcsán a vadgazdálkodók már intézkedtek és a fajra veszélyes csapdákat hatástalanították és begyűjtötték az érintett területekről.

Párt kereshet a farkas

Azt még nem lehet tudni, hogy meddig járja erdőinket az állat.

– A farkas az Északi-középhegységben már gyakori. Nem ritka Ausztriában, Szlovákiában sem. Igazából az a kérdés, hogy Magyarország mennyire alkalmas nagyobb állományok fenntartására. Egy példány véleményem szerint nem fog ott maradni, mert párt szeretne találni, valamerre elindul, lehet visszaúszik a Dunán.

Civilizáció kontra nagyragadozók

Orbán Henrik elmondta hazánk sűrűn lakott és úthálózatokkal szabdalt. Az Egyesült Államok ikonikus, visszatelepített farkasokról ismert nemzeti parkjának, a Yellowstone-nak a területe kétszer akkor a mint Győr-Moson-Sopron vármegye és területén semmilyen vadászat vagy állattenyésztés nincs. Nálunk az élőhelyi adottságok ehhez nem hasonlíthatóak.

Hazánkban a védett nagyragadozók állományát nem szabályozzák sem területi, sem példányszámi korlátok.

– A farkasok és medvék megjelenését abból a szempontból érdemes vizsgálni milyen hosszú távú lehetőségei lehetnek a fajnak és milyen következményekkel járhat az ittléte. Európában a farkas állomány folyamatosan növekszik. Több ország örömmel üdvözölte ezt a tendenciát, most azonban szembe kell nézni a vele járó konfliktusokkal és problémákkal. Most már számos országban csökkentik az állományokat. Előfordulhat a házi és háztáji állatok megtizedelése, valamint a vadászatuk közben üldözött préda állatok kirohanása a közutakra. Ezért ki fog felelni? Dr. Szemethy László a Pécsi Tudományegyetem munkatársa egyik 2021-es előadásában kitért arra, „hogy a nagyragadozók, nem az élővilágot, hanem a civilizációt fenyegetik, és hogy már rég fel kellett volna készülnünk a konfliktusokra”. Hazánkban a védett nagyragadozók állományát nem szabályozzák sem területi, sem példányszámi korlátok. Véleményem szerint mielőbb szükség lenne szakmai és nem politikai elvek mentén létrehozott hosszú távú tervre, szabályozásra ezen a területen is.