40 éve - Közös akarattal, nemzeti egységben

Tegnap délután a nagycenki és a soproni Szabadság, valamint a Szovjet Hősi Emlékműnél koszorúzási ünnepséget tartottak. Ezt követően a soproni Petőfi színházban került sor a megyei felszabadulási nagygyűlésre. Elhangzott a magyar és a szovjet himnusz. Bor Adrienn, a Kisfaludy Színház művésze Garai Gábor: Hazám című versét mondta el. Az ünnepség vendégeit Hencz József, a soproni városi pártbizottság első titkára köszöntötte. Külön üdvözölte a megye párt- és állami vezetőit, élükön Szakács Ferencet, a megyei pártbizottság titkárát és Lombos Ferencet, a megyei tanács elnökét, a társadalmi és tömegszervezetek vezető tisztségviselőit, a fegyveres erők és testületek parancsnokait, a hazánkban ideiglenesen tartózkodó szovjet déli hadseregcsoport képviselőit, a felszabadulási évforduló alkalmából kitüntetetteket, a munkában élen járó dolgozókat.

Fotó: Papp Fanni

Az elnöki megnyitó után Szakács Ferenc ,az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet. - Emlékezésünk nem lehet igazán teljes, ha nem gondolunk a háború pusztításaira, a háború okozta szenvedésekre. Fájóan emlékezünk arra, hogy a visszavonuló német csapatok milyen óriási pusztítást okoztak. Mi arra az időre is emlékezünk, amikor számunkra véget értek a mérhetetlen pusztítást okozó harci cselekmények, amikor még szokatlan volt az első, háború nélküli nap és éjszaka, az első szelet igazi kenyér, később az első szabad május elseje, vagy az első híd a Dunán, amely nemcsak az építőinek, de az egész országnak hirdette élni akarását - mondta az ünnepség szónoka, majd emlékeztetett arra, hogy a szovjet katonái százezreinek áldozatával, elérkezett társadalmi szabadság, nemzeti függetlenség, számos új lehetőséget kínált, köztük az egyik legdrágábbat, a testvéri szövetség megteremtésének, erősítésének ígéretét, a felszabadító Szovjetunió népeivel és a fasiszta barbárság alól felszabadított más népekkel. A megyei pártbizottság titkára bő teret szentelt annak a történelmi tablónak, amelyen a szocialista Magyarország helyet lelt magának.

A 39 éves ünneplő szocialista Magyarország társadalmi portréja gazdag, kiegyensúlyozott és bizakodó képet mutat. A rengeteg munkával, harccal és áldozattal járó, tartalmában kiteljesedő, távlataiban megalapozott, optimista, fejlett szocializmus képét mutatja. Ha kevesebb is a fejlesztési lehetőség, mégis számos új üzem kezdett termelni, mások jelentősen korszerűsítették termelőberendezéseiket.

- Nem előzmény nélküli ez a nap, mert évszázadok véráldozata szerez élményt a dolgozók jogfolytonosságának ebben a hazában, azokénak, akiket Dózsa parasztjainak, Bocskai hajdúinak, Rákóczi kurucainak, Kossuth honvédjeinek, Kun Béla vörös katonáinak neveztek. Akik hazájukért áldoztak, vértanuság, börtön várta őket. Mégis ők voltak személyes példájukkal az ejövendő szabadság fáklyái. A történelmi visszapillantás után a közelmúlt eseményeiről adott számot az ünnepség szónoka. - A Dunántúlon még irtózatos harcok árán üldözték a német csapatokat, a földtörvénnyel a debreceni országgyűlés lezárta az ezeréves pert, a föld azé lett, aki megműveli. A kommunisták kezdeményezésére kibontakozó május versenyek alapjai voltak a népi demokratikus forradalom gazdasági megalakulásának. Az 1945-ös földreform, az államosítások, később a mezőgazdaság szocialista átszervezése azt jelezték, Magyarországon leraktuk a szocializmus alapjait, megkezdődhetett a társadalmi-gazdasági folyamatok magasabb szintű tervezése. - Népünk legjobb erői: párttagok, pártonkívüliek, marxisták, ateisták, hívők mindnyájan olyanok, akik hívei a szocialista átalakulásnak, tartós és szilárd szövetségbe tömörültek. Felszabadult országunk fejlődésének ez volt az egyik legkiemelkedőbb, történelmünkben eddig egyedüli tényezője: a munkásosztályunk összefogta a nemzet többi haladó erőit, a parasztságot, az értelmiséget. A szocialista nemzeti egység politikája ez.

Napjaink társadalmi, politikai valóságáról Szakács Ferenc a következőket mondta: - Ha vannak is a szocialista építést zavaró jelenségek, hazánkban a politikai légkör kiegyensúlyozott, minden tisztességes állampolgár, minden dolgozó ember biztonságosan alkothat, békésen élhet, jó közérzettel tekinthet a holnap elé. Az a mű, amelynek megalapozására, felépítésére 39 esztendővel ezelőtt a nép vállalkozott, meg nem teljes. A társadalmi fejlődés szakadatlan folyamata mindig újabb, nehezebb és bonyolultabb feladat megoldását igényli. A nagygyűlés szónoka utalt arra, hogy a nemzetközi helyzetben az többi években súlyos gondok tapasztalhatók. Az agresszív, imperialista körök mérgezik a nemzetközi légkört, határozott katonai fegyverkezési lépéseket tettek, hogy megfékezzék az enyhülési folyamatot, semmivé tegyék a békés egymás mellett élés eddigi eredményeit, Helsinki szellemét. Arra törekszünk, hogy a mai kiegyensúlyozott erőviszonyok mellett a modern tudomány és techplán vívmányai ne a pusztító, hanem az emberek javát, a társadalmi haladást szolgálják. — Az elmúlt 39 év tapasztalatai — közte elődeink "tettei — azt is példázzák, hogy az állandó megújulásikészség, az új követelményekhez igazodás ma is, vagy ma még inkábbkövetelmény, amihez szükség vanbátor, nyílt kiállásra, lelkesedésre,odaadásra — folytatta a megyei pártbizottság titkára. — Mert igenis bátorság kell ahhoz, hogy a napjainkban is fellelhető gátló tényezők, hiányosságok ellen bárki fellépjen. Végül a dinamikusan fejlődő városról, Sopronról beszélt a nagygyűlés szónoka. A következőszavakkal zárta mondanivalóját: Új, független ország születésének napján, április 4-én a felszabadulás után 39 évvel folytatjuk azt a munkát, amelyet népünk legjobbjai 1945-ben megkezdték. Köszöntjük a hős felszabadítónkat és mindazokat, akik naponta szorgalmas és becsületes munkájukkal járulnak hozzá országunk fejlődéséhez, a nemzet gyarapodásához, célunk, a fejlett szocialista társadalom építéséhez. A nagy tapssal fogadott beszéd után műsor következett, amelyben a Kisfaludy Színház művészei és Sopron általános iskolai kórusai vettek részt.



30 éve - Aláírták a megállapodást

Egyezség a megye és két főiskola között

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a budapesti Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, valamint a Széchenyi István Főiskola ez év január 17-én a megye szellemi erőforrásainak bővítésében, az eddigi együttműködés kiszélesítésében, továbbfejlesztésében állapodott meg. Ezen megállapodás aláírására került sor tegnap délelőtt Győrött, a megyeházán, mely felöleli a képzés, továbbképzés - elsősorban a vállalkozás, a marketing, a kereskedelem, a vendéglátás és az idegenforgalom területeit. Az aláírt nyilatkozatban szerepel többek között információs rendszer, idegenforgalmi koncepció kialakítása, könyvtári együttműködés, a dokumentációs és információs anyagok kölcsönös cseréje, elosztási, disztribúciós rendszerek kidolgozása, fejlesztése is.

Fotó: Kisalföld archívum

A partnerek két-, illetve háromoldalú részletes megállapodásban rögzítették az együttműködésben vállalt feladataikat. A megye és a Széchenyi István Főiskola megállapodott abban, hogy együttműködnek a térség fejlődését szolgáló képzési-továbbképzési feladatok meghatározásában, a nemzetközi kapcsolatok hasznosításában, a megyei és a főiskolai könyvtár szakmai kapcsolatainak bővítésében. Az okirat szerint a megyei önkormányzat kiemelten támogatja a főiskolai közgazdászképzést, valamint a győri főiskolák által kidolgozott programot a győri felsőoktatás fejlesztésére, továbbá a győri egyetem létrehozásán tevékenykedő Universitas Győr Alapítványt.

Az említett januári tárgyaláson a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola valamint a megyei önkormányzat áttekintette korábbi megállapodásuk végrehajtását, miszerint a meghonosított marketing, idegenforgalmi és szállodaipari szaküzemgazdász másoddiplomás képzés eredményeként négy turnusban, több mint 200, korszerű ismeretekkel rendelkező szakmenedzser került az átstrukturálódó megyei gazdaság vállalkozásaihoz, önkormányzataihoz, pénzintézeteihez. Megállapodásukban szerepel többek között a gazdasági és vállalkozásfejlesztési programokhoz kapcsolódó posztgraduális képzés folytatása, az idegenforgalmi koncepció és idegenforgalmi analízis fő elemeinek kimunkálása, a falusi turizmus szaktanácsadó képzés megkezdése, munkanélküliek „piacképes szaktudását” biztosító projektek kidolgozásában. A megállapodást a megyei önkormányzat részéről Botos Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, valamint dr. Szekeres Tamás, a Széchenyi István Főiskola főigazgatója és dr. Csizmadia László, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola főigazgatója írták alá.

10 éve - Ötvenmilliárd a vasútra

Elkészült a Sopron-Szentgotthárd vonal korszerűsítése

A napokban forgalomba állt a negyedik új Fürt motorvonat, ezzel lezárult a GYSEV Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalának teljes megújulása.

Fotó: Kisalföld archívum

A soproni projektzárón elhangzott: a 110 kilométer hosszban teljesen felújított vasúti pálya jelentősen hozzájárulhat a térség gazdasági fejlődéséhez és nagymértékben javítja a közösségi közlekedés feltételeit. A 2009-ben kezdődött projekt összköltsége 49,8 milliárd forint volt, amelyből mintegy 42,3 milliárd forint az uniós támogatás. Ez volt egyébként az első olyan vasúti projekt a 2007-2013 közötti időszakban, amelyet az EU támogatásra érdemesnek ítélt. A statisztika azt mutatja, hogy az utazóközönség is értékeli a fejlesztéseket: 2010 és 2013 között több mint 23 százalékkal emelkedett az utasok száma a Sopron-Szombathely-Szentgotthárd szakaszon - emelte ki a projekt kapcsán Kövesdi Szilárd vezérigazgató.

A vasútfejlesztés során lezajlott a Szombathely-Szentgotthárd vonal teljes rekonstrukciója és a Sopron-Szombathely vonal korábban elkezdett felújítási munkáit is befejezték. Sopronban aluljárót, Szombathelyen felüljárót is építettek. Emellett a Sopron-Szombathely vonalszakaszhoz hasonlóan Szombathely-Szentgotthárd között is villamosítottak, s korszerű biztosítóberendezéseket telepítettek.