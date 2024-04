„Épp most indultam el” – ez a leggyakoribb kifogás, amit a vármegye rendőrei hallanak a biztonsági övet nem használó autósoktól. Vannak, akik sérelmezik is az ellenőrzést, sőt, durván szidalmazzák a hatóság tagjait.

– Negatív példák mindig akadnak, de azt is ki kell emelni, hogy általánosságban pozitív tendenciát tapasztalunk. Több olyan sofőrrel találkozunk az ismétlődő ellenőrzések során, akiket már meg kellett bírságolnunk emiatt, de a későbbi alkalmaknál már mind be voltak kötve – mondta el Majorné Bajnok Eszter rendőr őrnagy, a Győri Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottságának titkára.

Nincs idő reagálni

Jász István hiszi, hogy ő és gyermeke azért maradt életben, mert be voltak kötve.

– Külterületen haladtunk, amikor a szembejövő sávból átjött egy autó a mi oldalunkra, és járművünknek csapódott. Korábban azt hittem, ha ilyen szituációba kerül az ember, van ideje cselekedni, de minden hihetetlenül gyorsan történt. Az ütközés hatására az árokba sodródtunk és felborultunk. Nekem kisebb zúzódásaim lettek, a kislányom karja pedig az oldalirányú ütközéstől az ajtónak ütődött és eltört. De mind a ketten az üléseinkben maradtunk, hála a biztonsági övnek. Mindig bekötjük, akkor is, ha csak néhány métert megyünk – megmentette az életünket.

Apró figyelmetlenség

Balázs és családja egy főúton haladt karácsonykor, amikor a kikanyarodó autós nem adta meg az elsőbbséget és az árokba lökte őket.

– Hárman be voltunk kötve, mi nem sérültünk meg. A feleségem rengeteget dolgozott, és az ünnepi készülődésbe is sok energiát fektetett. Szinte azonnal elaludt, ahogy beült a kocsiba, és egyikünk sem vette észre, hogy elfelejtette bekötni a biztonsági övét. Az ütközésre ébredt. A jobb oldalán nagyon csúnya zúzódásai lettek, sőt, később kiderült, hogy valószínűleg a bordája is el volt törve. Közel két hónapig tartott, mire felépült.

Szűr Gyula is főúton haladt, amikor hátulról egy nagyobb jármű fékezés nélkül belerohant.

– 80–90 kilométer per órával jöhetett a másik autó, én háromszor vagy négyszer is megpördültem az úton. Mivel nem voltam bekötve, ezért a hátsó ablakon kirepültem a kocsiból. Szerencsére nem kemény talajra estem, de a fejem és a csuklóm is megsérült. Néhány napot a kórházban kellett töltenem, a csuklóm utána még sokáig fájt.

„A garázsban is bekötöm”

Istvánt kanyarodás közben érte baleset.

– Baleset nélkül vezetek 37 éve. Az még nem dőlt el, ki hibázott az úton, de az biztos, hogy én hibáztam, amikor nem kötöttem be a biztonsági övet. Amikor felborult az autóm, ráestem a bal karomra, ami két helyen eltört, emellett a bokám, a kulcscsontom és öt bordám is. Még most sem gyógyultam fel teljesen. Azt hittem, ha szép nyugodt tempóban jövök, nem lesz gond. Most már akkor is bekötöm magam, ha csak a garázsból állok ki.

Mike Tyson és a légzsák

Koller József rendőr törzszászlós, baleseti helyszínelő elmondta, egy balesetnél nagy bizonyossággal meg lehet állapítani, ha valaki nem volt bekötve.

– Az ütközésnél patron feszíti meg a biztonsági övet, ezzel pedig hátrahúzza a testet az ülésbe. Ezután, amikor kikapcsolják az övet, ott marad ernyedten lógva. Ha nem volt becsatolva az öv, a patron akkor is elsül, de akkor a B oszlop mellett lesz olyan feszesen, hogy szinte pengetni lehet.

Koller József hozzátette: a légzsák önmagában nem elég védelem. Ha a biztonsági öv nélkül előremozduló test találkozik a kinyíló légzsákkal, az olyan, mintha Mike Tyson vágná mellbe az embert.