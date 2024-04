„Az önkormányzat által kitűzött fejlesztéseket tavaly is pályázati támogatások segítségével sikerült megvalósítanunk – mondta Szalay Imre, Bősárkány polgármestere. – Legnagyobb beruházásunk külterületi utak rendbetétele volt.” A községvezető a célokról is beszélt, melyek egy részét már nélküle érik el a helyiek. Szalay Imre ugyanis harminc év után elköszön a községházától. A nyári önkormányzati választásokon nem indul újra a polgármesteri tisztségért.

– A külterületi utak rekonstrukciójára a vidékfejlesztési programban nyertünk 170 millió forintot. Ehhez körülbelül tízszázaléknyi saját erőt tettünk, így elkészült egy útfelújítás az iparterületen, illetve a volt téeszmajor bevezető szakaszait tettük rendbe. Utóbbiak már áldatlan állapotban voltak, nagy szükség volt a beavatkozásra, amihez az ott működő vállalkozások is hozzájárultak – fogalmazott Szalay Imre. – A Magyar Falu Programban három járdaszakasz építésére kaptunk támogatást: a Dózsa György utcában, az Arany János utcában és a József Attila utcában. Ezek a beruházások is elkészültek. Ezek mellett még a Petőfi utcában is sikerült a gyalogjáró egy szakaszát felújítanunk, ezt már saját erőből. Jelentős fejlesztéseket értünk el közterületi játszótereinken, melyekhez ugyancsak a saját költségvetésünkből biztosítottunk fedezetet. Sikeresek voltunk a LEADER-programban, aminek köszönhetően a közterületek gondozását segítő eszközöket szereztünk be. A Petőfi-emlékév keretében a Fő téri, 1848–49-es emlékművünk felújítását és környezetének szépítését oldottuk meg. Az újonnan kialakított Malom utcában a csapadékvíz-elvezető árkokat építettük ki, ami nagy munka volt, de fontos is a jövő szempontjából.

Szalay Imre hozzátette: a vízelvezető rendszer felújítása komoly feladata lesz az önkormányzatnak, a beruházásra pályázati támogatást kell keresni. A fejlesztési célok között a polgármester megemlítette az új utcákban a közművek kiépítését, a községháza belső felújítását, korszerűsítését, illetve az orvosi szolgálati lakás rekonstrukcióját, a kamerarendszer bővítését.

A saját sorsát érintő döntéséről Szalay Imre megjegyezte: harminc éve polgármestere Bősárkánynak. Sok szép eredményt sikerült elérni a három évtized alatt, de úgy érzi, itt az ideje, hogy átadja a helyét és saját magát új területen próbálja ki.