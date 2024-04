Árvay István mosonmagyaróvári polgármester, Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője, Egresi András és Balogh János, a nemzetközi makett kiállítás és verseny korábbi és jelenlegi főszervezője sajtótájékoztatón számolt be a városi nagyrendezvényekről, melyek sorát szombaton és vasárnap a Mosonshow 2024 nyitja meg.

Mosonmagyaróvár legtöbb látogatót vonzó eseménye, a nemzetközi makett kiállítás és verseny képes a legtöbb szálláshelyet megtölteni – értékelte a Mosonshow-t Árvay István, aki kiemelte: idén a Szent István Napok négy naposra duzzad és visszakerül a mosoni városrészbe, a Szent István útra, több színpaddal, fellépővel.

Egresi András három évtizeden keresztül szervezte a makettkiállítást. A stafétabotot most átadja.



Egresi András több mint harminc éven keresztül szervezte az egyre népszerűbb makettkiállítást. Emlékeztetett: a városi könyvtár adott otthont az első kiállításnak, aztán ahogy bővült, úgy kerültek a nemzetközi porondra. Mára egy olyan rendezvénnyé alakult, mely a világ makettező társadalmát megmozgatja, és a mosonmagyaróvári esemény felkerült a világ térképére.

A sajtótájékoztatón bemutatkozott a hétvégi esemény új főszervezője, Balogh János.

– 2671 makettet nevezett 786 makettező, 43 országból, de ez akár további tíz százalékkal nőhet szombaton – avatottbe a számokba Balogh János. Érdekességként elmondta, hogy a Távol-Keletről is nagy az érdeklődés, Taiwanból, Hong Kongból, Japánból, Koreából, Kínából, Szingapúrból, Tajföldről is jelentkeztek. Az összesítés szerint az olaszok képviseltetik magukat a legnagyobb számban, onnan 169 makettezőt várnak, Magyarországról eddig 125-en neveztek, de cseh, lengyel, szlovák, román versenyzők is szép számmal érkeznek. Várnak versenyzőket Peruból, Kubából, Dél-Afrikából is többek között. A munkát több mint 200 önkéntes segíti, 120 zsűritag és közösségi szolgálatos diákok is.

Balogh János vette át a Mosonmagyaróvárra legtöbb látogatót vonzó Mosonshow főszervezését.

Csiszár Péter az idei nagyrendezvényeket mutatta be részletesen: a Mosonshow után a Flesch Tavaszi Fesztiválra április 23. - május 28. között, a Greiner Voluta Vízikarneválra június 14-15. között, a Szigetköz Piknikre július 19-21. között, a Szent István Napokra pedig augusztus 17-20. között várják az érdeklődőket.

Csiszár Péter ismertette az idei programokat.

A Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a kétnapos Voluta régi fényét szeretnék visszaadni, így a sárkányhajó versenyek mellett koncertekkel készülnek. Így június 14-én a Magna Cum Laude, június 15-én a Lord és a Power szórakoztat. Csatlakoznak a Mozgás éjszakája országos programhoz, június 14-én 20-2 óra között. Lesz Flesch EB terasz, elsőként a Volután, majd a Flesch Központnál. A Szigetköz Pikniket a Food Truck Show-val a magyaróvári várnál szervezik meg. A Szent István Napok keretében négy napon keresztül lesznek programok, ingyenes koncertekkel. Fellép többek között a Margaret Island, R-Go, Fenyő Miklós, és láthatja a közönség a sikerrel játszott Madein Hungária című előadást is.