- Zöld Nemzeti Konzultációt kezdeményeztünk, azért, hogy egy nyelvet beszéljünk és fontos kérdésekben kikérjük az emberek véleményét. Az online kérdőívet április 15-ig lehet kitölteni zoldenergia.kormany.hu oldalon - tette hozzá. - A már kész akcióterveinket és stratégiáinkat a magyarok visszajelzése alapján tudjuk megvalósítani. A zöldgazdaság négy területe: zöldenergia-termelés, tárolás, felhasználás és végül a körforgásos gazdaság kialakítása. Célunk, hogy 2030-ra 90 százalékban széndioxid kibocsátás nélkül állítsunk elő villamos energiát.

Kara Ákos a program győri vonatkozásairól beszélt. -A városvezetéssel tudatos és átgondolt stratégia mentén valósítottunk meg energiakorszerűsítési beruházásokat . Győrben a közintézmények voltak a fókuszban: orvosi rendelők, iskolák, egyetemi épületek kaptak modern és korszerű, energiahatékony fejlesztést - mondta.

- Marcalvárosban és Szabadhegyen is három-három iskolát korszerűsítettünk ennek megfelelően. Az akcióból a Győr környéki falvak sem maradtak ki, sok kistelepülésen újultak meg rendelők. Emellett a vállalatok is fejlesztettek sok tízmilliárd forintból, valamint a városi buszközlekedésben is zöldre váltottunk. A járműállomány megújítása mellett megjelentek az elektromos buszok - emelte ki az országgyűlési képviselő.