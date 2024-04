Szólt a gondokról, életvitelünk következményeiről és a célkitűzésekről is, illetve arról, hogy mit tehetünk földünkért? A tanulók nagy érdeklődéssel hallgatták a volt köztársasági elnök előadását, lelkesen jelentkezve válaszoltak a klímatotó kérdéseire. Áder János számtalan érdekesség megosztásával tette izgalmasság az előadást.

A hallgatóság megtudhatta, hogy használt mobiltelefonokból kinyert fémekből készítették a tokiói olimpián majd kiosztandó érmeket, hogy egy méh csupán 42 napig él, és élete során csak egy teáskanálnyi mézet gyűjt, így bizony nagyon kell vigyáznunk rájuk. Részletesen szóba került a környezetszennyezés, a hulladékhasznosítás, az üvegházhatás, a fosszilis energiák, a vízbázis fontossága, vagy éppen az, hogy milyen veszélyt jelent szervezetünkre a mikroműanyag. Áder János nagy tapsot kapott színes képekkel, videóval tarkított beszédére, majd az egy órás előadás után a tanulók kérdezhettek. Végezetül a csornai származású előadó Mesterházy József polgármestertől egy üveg bort és egy fotóalbumot kapott, amelyben képek elevenítették fel a korábbi látogatásokat.

- A gyermekek nagyon érdeklődők és tájékozottak voltak, a feltett kérdésekre 90 százalékban jól válaszoltak - összegzett a végén Áder János, aki azt is elmondta, hogy az ország klímacéljait az atomerőművek nélkül nem tudja elérni. Kifejtette, hogy hazánknak is vannak eredményei: százév alatt megdupláztunk erdőink területét, az elmúlt években a GDP úgy nőtt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkent. Lapunk kérdésére hozzátette, hogy az emberiség története az alkalmazkodásról szólt, most a felmelegedés hatásait kell kivédenünk. Amit tudunk, tegyük meg, gondoljuk meg, hogy mit teszünk, mit veszünk. Példaként hozta fel hogy egy magyar ember egy év alatt 66 kilogramm élelmiszert dob ki a szemétbe.