Az egyik legfontosabb dolog mielőtt szolgáltatót választunk, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy milyen az adott termék hozama, hanem arra is kérdezzünk rá, ha csődbe megy az intézmény, ki garantálja befektetésünk biztonságát. Bankbetétek esetében Magyarországon száz százalékos garanciát biztosít az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). Ehhez az intézményhez a magyarországi pénzintézeteknek kötelező csatlakozni, viszont azon intézmények ügyfeleinek, akik ezt nem teszik meg nem jár kártalanítás. Az OBA védelme a forint-, euró- és dollárszámlákra terjed ki, a kriptovalutákra, nyugdíjbiztosításokra, egészségpénztári megtakarításokra nem vonatkozik. Az OBA-garancia nem védi a nem magyarországi székhelyű hitelintézeteket sem, mivel azok nem tartoznak a Magyar Nemzeti Bank hatáskörébe, (például Revolut Bank, amelyre a litván betétbiztosítási szabályok vonatkoznak). A befektetések nagy része nemcsak bankbetétekben helyezhető el, sokan vásárolnak állampapírt, vannak kötvényei, részvényei, ezért fontos megemlíteni, hogy a banki biztonság, a befektetés tekintetében a Befektető-védelmi Alap (BEVA) is fontos garanciaintézmény. Azoknak az ügyfeleknek nyújt kártalanítást, akik önhibájukon kívül olyan intézmény hálójába kerültek, akik csődbe mentek és nem tudják kifizetni az ügyfeleknek a jogos követeléseiket. Fontos, hogy mindkét esetben csak azok a befektetők kapnak kártalanítást, akik esetében a szolgáltató az OBA, vagy az OBA mellett a BEVA-nak is tagja