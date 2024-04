A zászlós bor

A rajnai rizlinget szeretnénk a borvidék zászlós borának kinevezni és minősítési rendszert bevezetni. Bízom benne, hogy ezzel is előrébb tudjuk vinni a borvidéket – vázolta a terveket az elnök, aki arról is beszélt, hogy azért éppen ezt a különleges fajtát választották, mert a borvidék mind földrajzilag, mind a klimatikus viszonyok és a talaj szempontjából is a leginkább alkalmas a rajnai rizling készítésére úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva.

– A rajnai rizling nem populáris bor. Az a szándékunk, hogy három kategóriát felállítva mindenki megtalálja a saját ízvilágát. A boról mindenkinek a petrolos jegyek jutnak eszébe. Karakteres savakkal, ízvilággal rendelkező, lendületes bor. Magyarországon területarányosan a legtöbb Rajnai rizling szőlő a Pannonhalmi borvidéken van.

Azt gondoljuk, nekünk ezzel feladatunk és felelősségünk van. Nem gondoljuk, hogy pont olyan lesz a rajnai rizling itt, mint a a Rajna mentén, de nagyon szép eredményeink vannak, nagyon szép borokat készítenek a kollégák. Szeretnénk elérni, hogy pár év múlva, hogy ha az országban valahol szó kerül a vidékről, tudják az emberek: itt készítik a legjobb Rajnai rizlinget. Ez már jó eredmény lenne számunkra – tette hozzá Pécsinger János.

A tizennyolc bíráló 52 fehér, 9 rozé és 23 vörösbort értékelt egy 100 pontos skálán

A Pannonhalmi Borvidék legjobb fehérbora a Cseri Pincészet 2021 évjáratú Sextus Rajnai rizlingje, rozébora a Pannonhalmi Apátsági Pincészet 2023 évjáratú Tricollis rozéja, míg a legjobb vörösbora a Pécsinger Szőlőbirtok 2019 évjáratú Eredet Cabernet francja lett. A legmagasabb pontszámot elérő bor, a Borvidéki Vándorserleg birtokosa pedig az Ács Pincészet 2022 évjáratú Chardonnay-ja.