60 éve: Szeptemberben megkezdődik a tanítás a hegyeshalmi gimnáziumban

A hegyeshalmi gimnázium építése még az idén megkezdődik a Petőfi Sándor utcában, a vasútállomás közelében. A lakosság társadalmi munkában készíti el az alapozást. A társadalmi munka értéke több mint 80 ezer forint. Az alapozáshoz szükséges kavicsot a helyi bányából termelik. A gimnázium részben a községfejlesztési alapból, részben állami támogatással épül. A hegyeshalmi gimnáziumba öt község diákjai járnak majd: Rajkáról, Levélről, Bezenyéről, Mosonszolnokról és Mosonszentjánosról. Eddig Hegyeshalomból és a többi községből ötvenketten jelentkeztek, tizenkettővel többen, mint amennyit felvehetnek. A környező községek diákjainak nem okoz majd gondot a bejárás. Minden irányból jó a vonatközlekedés. A hegyeshalmi középiskola általános gimnázium lesz. A tanítás szeptember 1-én a mai kisiskolában kezdődik meg. Az iskolaév kezdetén néhány helybeli tanár vállalja a tanítást. Az épület tervrajzait hamarosan, megkapja a hegyeshalmi tanács. A négy tanterem 1965-ben készül el. A második ütemben még négy tanterem megépítésére kerül sor.

20 éve: Fegyverrel ment a sportboltba

Elégedetlen volt a zsákmánnyal az a fegyveres rabló, aki tegnapdélután fenyegette meg Győrben az egyik sportszerüzletalkalmazottját, majd miután a pénzt elrakta, a közeliszórakoztatóközpont felé távozott és eltűnt. Tegnap délután két óra előtt néhány perccel egy 30 év körüli férfi ment be a Tihanyi Árpád úton lévő sportszerüzletbe. Odaállt a bolt alkalmazottja elé és felhúzta a pulóverét, s az övébe dugott fegyverre mutatott: „Kérem a kasszapénzt!” Folytatás a 3. oldalon. Fegyverrel a boltba Folytatás az 1. oldalról. A megriadt hölgy nem vitatkozott a rablóval, odaadta a kasszában lévő pénzt, mire a férfi elégedetlenül annyit mondott: „Csak ennyi van?” Ezt követően kiment az üzletből, s a közeli szórakoztatóközpont felé távozott. Ott a tömegben eltűnt. A rabló egy ideje figyelhette a sportszerboltot, mire elhatározta magát, hogy bemegy. Ugyanis - hogy senki ne lássa bemenni a kiszemelt helyre — megvárta, hogy a bolt melletti üzlet tulajdonosa elmenjen szódát inni a közeli borozóba. Nem volt az egészen 2-3 perc, s ezalatt hajtotta végre a rablást. A mintegy 180 centi magas rabló a támadáskor fekete baseballsapkát, fekete napszemüveget, fekete pulóvert, farmert és kék kockás inget viselt.

10 éve: Donort keres a fiatal anyuka

Csontvelődonort keres egy fiatalsoproni édesanya. A két kisiskolást egyedül nevelő Bárány Renáta két hónapja tudta meg, hogy leukémiás. Már csak a gyereke miatt is meg kell gyógyulnia! Napi két injekció, csontvelő-átültetés, speciális étrend, edzés és kemoterápia - csupa riasztó fogalom, amit a 35 éves Bárány Renátának meg kell most tanulnia. A fiatal soproni édesanya ismerősei körében eddig is rendkívülinek számított, szinte összenőtt két gyermekével, a tízéves Benjáminnal és a nyolcesztendős Rebekával. Mindig a két kicsi érdekeit nézte, mindig nekik szervezett programot - míg az élet durván közbe nem szólt... - Hiába próbáltam kialudni magam, állandóan olyan fáradt voltam, mintha ólomból lennék. Elmentem orvoshoz, aztán az általa kért vérvétel eredménye sajnos kimutatta: leukémiás vagyok - kezd megrázó történetébe Bárány Renáta. Orvosai biztatják, fiatal szervezete leküzdheti a kórt, de nehéz hónapok állnak előtte. Naponta két injekcióval próbálják megakadályozni, hogy Bárány Renátafehérvérsejtjei elszaporodjanak, heti hatszor kell keményen „Nem számíthatok a volt férjem segítségére, úgyhogy a gyerekeimért jobban aggódok, mint magamért. Illetve a kettő összefügg: Béniért és Rebiért megkell gyógyulnom!” Bárány Renáta edzenie és speciálisan nyújtania, hogy ne épüljön le az izomzata, miközben csontvelődonort kell keresnie. Az átültetés jelentheti ugyanis a gyógyulást. Miután Ausztriában dolgozik, a kismartoni (Eisenstadt) kórházba jár kezelésre, most naponta kétszer vonattal. Ha sikerül felkutatnia a megfelelő donort, sugárkezelést és kemoterápiát is kap majd, aztán következhet az átültetés, majd a lábadozás. De Bárány Renáta közben a gyerekeiért is aggódhat. - Már eddig is sokan jelezték a barátaim és ismerőseim közül, hogy jelentkeznek donornak, s ezért nagyon hálás vagyok. Egy vérvételre kell majd kiutazniuk a kismartoni kórházba, mert meg kell találnunk azt, akinek a legalkalmasabb a csontvelője. Remélem, lesz köztük jó donor, mert ha nem, tovább kell keresnem. Ez az egyetlen esélyem. A műtét idejére megoldódik a gyerekeim elhelyezése, segítenek a barátok, az unokatestvérem, sokat köszönhetek az edzőmnek és a barátnőmnek, de hosszú távon őket sem terhelhetem. Sajnos a körülményeink nem éppen kedvezőek... Nem számíthatok a volt férjem segítségére sem, úgyhogy a gyerekeimért jobban aggódok, mint A betegségről. Bárány Renáta az úgynevezett krónikus mieloid leukémiában szenved, csontvelője túl sok fehérvérsejtet termel. A krónikus mieloid leukémia (CML) a granulociták (az egyik fehérvérsejttípus) rosszindulatú daganatos betegsége. Túl sok granulocita termelődik, ezek a keringésbe kerülnek, mielőtt megérnének és képesek lennének megfelelően működni. Egyidejűleg a többi vérsejt termelődése is zavart szenvedhet. A betegség pontos oka nem ismert. A csontvelő-átültetéskor az abnormális sejteket helyettesítik az egészségesekkel, magamért. Illetve a kettő összefügg: Béniértés Rebiért meg kell gyógyulnom! - fogalmaz Renáta. A fiatal anyuka számára tehát csak a csontvelő-átültetés hozhat gyógyulást, ezért tovább keresi a donornak vállalkozókat. A beavatkozás nem fájdalmas és nem jár következményekkel az adományozó számára, Renátának viszont csak akkor van esélye, ha a megfelelő donort megtalálja.