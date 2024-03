A hagyományt megtartva, 2024-ben már 3. alkalommal várják a jelöléseket. A kezdeményezés célja a nők társadalmi megbecsülésének, önbecsülésének növelése és ösztönzés arra, hogy jónak lenni jó. Töretlen lelkesedéssel az idei évben is kézzelfogható jutalomban szeretnék részesíteni a hétköznapi csodákat alkotó, hétköznapi nőket. A díjat olyan hétköznapi nők kaphatják, akik a mindennapi feladataik mellett társadalmi szerepvállalásban is kimagaslóak foglalkozástól függetlenül.

Idén a jelöléseket április 12.-ig várják, majd a szavazás május 12-ig tart. A jelölő űrlap a gyoribaba.hu oldalon megtalálható. Újdonság, hogy idén keresik azt a 18-30 év közötti lányt is, aki elnyerheti a “WonderGirl” címet, hiszen a társadalmi felelősségvállalást nem lehet elég korán kezdeni.

A díjazottak személyére bárki javaslatot tehet, a jelölések mellé egy-egy személyes történetet is várnak a szervezők. Egy 3 főből álló védnöki csapat, egy szakmai zsűri az “önkéntesség” szellemében, választja ki a díj első három helyezettjét és az internetes szavazás útján pedig két különdíjast választanak.

A WonderWMN Győr Díj fővédnöke Virág-Adorján Andrea polgármesteri főbiztos. A kiválasztottak a Zichy-palotában ünnepélyes díjkiosztó gálán, várhatóan május 23-án vehetik át a WonderWMN Győr Díjat.

Jelölési szabályok:

– A WonderWMN Győr Díj jelöltje Győr-Moson-Sopron Megyében érvényes bejelentett lakcímmel rendelkezzen.

– A leadott ajánlás ne haladja meg a 1000 karaktert!

– A leadott ajánlás tartalmazzon személyes történetet.

– A leadott ajánlás tartalmazza a jelölt elérhetőségét, amelyen keresztül valóban fel tudjuk vele venni a kapcsolatot!

– Aki az előző 2 évben a jelöltek között szerepelt, idén nem indulhat!

– A díj fő célja, az önkéntesség jegyében tevékenykedő hölgyek elismerése!

Kérdés/kérés esetén az üzeneteket az [email protected] e-mail címre várják!

Eddigi jelöltek 2024 (a névsor folyamatosan bővül)

Jelölt: Borbás Ágnes

“Ágival közös a szakmánk a vendéglátással kapcsolatban. Ági Győrben egyedülálló kitartással vezeti vegán éttermét, kávézóját a Vitál Cafét! Amellett, hogy népszerűsíti a győriek körében is a húsmentes, bolygókímélő étkezéseket, nagyon elkötelezett extra karitatív munkákban is. Kb 4 évvel ezelőtt önkéntesen jelentkezett az Ökosikk a belvárosban, ruhacsereberés rendezvénysorozatunkba! Ági azóta az önkéntes aktivistásk egyik (szintén önkéntes) főkoordinátora és oszlopos tagja, helyszíne a slow fashiont hirdető rendezvénysorozatunknak! Ági is a menő WonderWMN-ek közé tartozik!”

Jelölt: Holle Zsuzsa

Egy élet az óvodás gyermekekért!

Holle Zsuzsa, többezer család ,,Holle anyója,, generációk szerető pedagógusa! Amit személyiségében nagy szeretettel, baráti kapcsolattal köt hozzá ,hogy valós integrációra minden erejével törekszik.

Minden ötletre nyitott, s családias ,baráti légkört teremt.A szülőkkel, kollégákkal, s gyermekekkel is csodálatos, emberi kapcsolatot ápol. Bőven, a munkaidején túl is szolgálja a családok, munkatársak, intézmény érdekeit.

Számára a különleges környezeti nevelés , s a pedagógiai, tárgyi feltételek biztosítása is rendkìvül fontos. A Közösen a Gyermekekért Alapítványt képviseli teljes odadással.

A valós integráció és fejlesztés biztosítása alapvető szempont számára.

,,Életfilozófiám az emberi adottságokból következő különbségek elfogadása, ezért komoly szakmai kihívás az integráló óvoda és gyógypedagógiai hálózat munkájának összehangolása a város összes, különleges figyelmet igénylő gyermekének fejlesztésével…,, Holle Zsuzsa, Kisalföld Újság 2023.

Jelölt: Kállai Anikó

Anikó több éve parkinson kórral éli az életét. Nyugdíjba vonulása után is visszajár az egészségügybe dolgozni. Háziasszonyi feladatai mellett a soproni Autitok Egyesület elnöke. Ezen a poszton 2017 óta temérdek társadalmi és karitatív munkát végzett, végez, mellyel a régiónk SNI-vel érintett embereit szolgálja. Empatikus, lehet rá számítani, közkedvelt személy.

Jelölt: Kecskés-Biky Gabriella

“Jelölésem egy nagyszerű hölgynek szeretném aki amellett, hogy 3 csodaszép kislány szuper anyukája ,a Kiscsillag Református bölcsőde intézmény vezetője és a BoDoBo Művészetért egyesület egyik alapítója.Sokszor ajándékoznak zenés foglalkozásokat különböző rendezvényeken.Legutolsó zenei támogatásuk februárban az Egy a világunk alapítvány farsangján való részvétel. Gabi Zongoratanárnő volt a Richter János zeneművészeti Iskolában gyermekei születése előtt és a Napsugár Művészeti iskola pedagógusa. Hihetetlen gyermekszeretetével és nagyleküségével számomra az első helyen szerepel.”

Jelölt: Koncz Nóra

“Nórival évek óta dolgozom az Ökosikk a Belvárosban környezettudatos, edukatív, ruhacsereberés rendezvény sorozatunkon. Ő volt a slow fashiont népszerűsítő rendezvénysorozat egyik eredeti ötletgazdája 5 éve. Emellett a Muszáj Természetvédelmi Egyesület vezetője, aki lelkiismeretesen dolgozik a környezeti nevelés terén és Győrben először alkotta meg a közösségi kertek hagyományát Ménfőcsanakon! Nóri mindig keresi az alkalmat a klímatudatos gyerek- és családiprogramok szervezésére. Igazi WonderWMN!”

Jelölt: Szarka Ildikó

“Ildikó tavaly robbant be a közösségünk életébe. Ahogy jött, egyből azt nézte, hogy hol és mit tud segíteni, teljesen önzetlenül. Mindenkinek!

Ráadásul tavaly nagy vágya teljesült, és örökbefogadtak férjével két gyönyörű cserfes tündéri kislányt. Hatalmas feladat, és mind tudjuk, ez milyen sok küzdéssel és nehézséggel jár, Ildi mégis pozitív, és erős, és példát mutat mindenkinek. Csodálatos ember, csodálatos nő, tanulhatunk tőle.”