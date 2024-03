- A felkérés váratlanul ért bennünket, hiszen eddig még nem állítottunk össze önállóan mesét.

Újragondolták a meséket a fiatalok. Felvételünkön: Hegedűs Levente Lukács, Papp Zsuzsanna Cserne, Bóna Sára, Laborczi Sára, Kovács Dorka és Takács Kevin Fotó: Máthé Daniella

Az elején nem tudtuk pontosan, hogy milyen korosztályra számíthatunk, de már a kezdetektől a magyar és vicces mesékre, dalokra építettünk - kezdett bele Takács Kevin. - Először mindenki beküldte az ötletét, olyan gyerekkori kedvenc mesékből válogattunk, amiket kicsiként nagyon szerettünk, így próbáltuk meg a sajátunkra formálni a darabot.

A soproni középiskolások egy varázserdő lakóit jelenítették meg a mesékben

Végül ebből állt össze az a szövegkönyv is, amelyből dolgoztunk - mondták szinte egyszerre. - Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a mesénk minél szélesebb korosztálynak szóljon, hiszen még ekkor sem tudtuk, hogy pontosan hány éves gyerekekre számíthatunk - tette hozzá Papp Zsuzsanna Cserne. - Próbáltuk összefüggővé, előadásszerűvé tenni, összekötő szövegekkel elválasztani az egyes meséket egymástól. Az alapot a Vidám mesékből a Gombás mese, a Sün Balázs, egy magyar népmese a Nyúl és a sündisznó, La Fontaine meséje a Holló és a sajt, valamint Romhányi József, Az interjú a farkassal című vicces meséje adta. - Egy varázserdő lakóit jelenítettük meg, az állatok karakterébe bújva meséltük el, ami a barátainkkal vagy a családunkkal történt. Minden karakternek különböző fejpántja volt, az előadás közben, az átkötő részeknél cseréltük, így a gyerekek is könnyebben követhették a történést és talán azt is jobban megértették, hogy éppen hol járunk és melyik állatot jelenítjük meg. A kicsik reakciója és visszajelzése pozitív volt, tetszett nekik amit láttak, a dalok hallatán még a szemük is csillogott - zárták a beszélgetést.