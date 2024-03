A mosonmagyaróvári Bolyai-­technikumban interaktív pénzügyi szaktantermet hoztak létre.

– Iskolánk tavaly elnyerte a Kiemelt Pénziránytű Iskola címet, és ezzel együtt 350 ezer forint anyagi támogatást. Ezt szülői támogatással kiegészítve egy 10 tablettel felszerelt pénzügyi szaktantermet alakítottunk ki. A pénzügyi és vállalkozási témahét keretében önkéntesként iskolánkba látogatott Szőcs Gábor makrogazdasági és európai ügyekért felelős helyettes államtitkár, egykori diákunk, így az ő jelenlétében adhattuk át a termet, amit az előadása követett – tudtuk meg Bernáth Rita igazgatótól.

Az oktatási intézmény vezetője hangsúlyozta, mottójuk: hagyomány és megújulás. Az évszázados falak között fontosak a tradíciók, ugyanakkor törekednek a megújulásra is.

– Szükség van arra, hogy mi is változzunk, és segítsük a diákokat magasabb szinten elsajátítani a szakmát. Nagyszerű tanári csapattal dolgozunk, akik nyitottak az újításokra. A Kiemelt Pénziránytű Iskola cím elnyerése után célunk, hogy Pénziránytű Bázisiskola legyünk. Erre a címre is pályázunk, és bízunk benne, hogy jövőre egy olyan tantermet is ki tudunk alakítani, ahol a mosonmagyaróvári általános és középiskolásokat fogadni tudjuk, és pénzügyi tudatosságra nevelhetjük őket – húzta még alá az iskolaigazgató.

Szőcs Gábor bemutatkozásában elmondta, hogy 1979-ben az iskolában kezdte meg tanulmányait, nyolc évet járt ide, majd a Kossuth-gimnáziumban érettségizett.

– Sokat változott, felgyorsult a világ. Ma már tabletek, digitális tábla nélkül elképzelhetetlen az oktatás – emelte ki a helyettes államtitkár.

A napokban mutattuk be hét embereként Varga-Poór Adrienn tanárnőt, aki egyedi módon két díjat is elnyert a Pénziránytű tanári pályázatán. A pedagógus szerint hatalmas mérföldkő a Kiemelt Pénziránytű Iskola cím. Az ezzel járó pénzösszeg révén virtuálissá vált a szaktanterem.

– Célunk, hogy élménnyé váljon a szakmai tudásbővítés – vélekedett a fiatal tanár.