A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár célja, hogy sokrétű tevékenységével segítse az egyetemi polgárokat. A klasszikus könyvtári szolgáltatások mellett a kutatásban is támogatást nyújt a hallgatóknak, az oktatóknak és a kutatóknak.

„Ennek érdekében tudományos diákköri felkészítőket, kutatásmódszertani, valamint könyvtár- és adatbázis-használati képzéseket tartunk angol és magyar nyelven, melyek elengedhetetlenek az eredményes kutatáshoz. Tapasztalataink szerint ezen szolgáltatásainkra egyre nagyobb az igény, ami adatokkal is alátámasztható. Tudományos adatbázis-használati számaink az előző évekhez képest megduplázódtak, ami közel hatszázezer letöltést jelent” – hangsúlyozta Tóth Csilla, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár igazgatója. Sokatmondó az is, hogy 2023-ban több mint 200 ezer alkalommal vették igénybe a könyvtár szolgáltatásait, ami új rekordot jelent.

A „Kutatókapocs” szolgáltatáscsomag részeként SzakdogaPara szolgáltatással segítik a hallgatókat a képzés véghajrájában, valamint előadásokkal, cikkközzétételi díjfizetéssel és ingyenes megjelentetési adminisztrációval járulnak hozzá az oktatók, a kutatók és a doktoranduszok publikálási tevékenységének támogatásához. Ezen túl tudománymetriai és publikációs tanácsadást is biztosítanak. Ennek is köszönhetően két év alatt megtízszereződött a publikációs támogatási programokban részt vevők száma.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár hallgatói igényt kiszolgálva február óta meghosszabbított nyitvatartással, este 7 óráig vár mindenkit. Fotó: Adorján András

A Széchenyi István Egyetem fontosnak tartja a szabadalmak születését és az innovatív vállalkozási kultúrát is. A könyvtár PatLib irodájában az érdeklődők szellemitulajon- és iparjogvédelmi tanácsadást vehetnek igénybe. Ezenkívül cégkutatási és -elemzési kérésekkel is fordulhatnak az egyetem polgárai a könyvtárhoz, ahol a munkatársak a „Cégpont Neked” szolgáltatás keretében nyújtanak segítséget változatos projektekhez.

Az oktató- és kutatómunka támogatása mellett a könyvtár sokszínű rendezvényekkel járul hozzá a pezsgő hallgatói élethez. Egyedülálló módon saját szabadulószobával, társasjátékklubbal rendelkezik, amelyek idéntől már angol nyelven is várja az érdeklődőket. A könyvtár munkatársai hozzájárulnak a Széchenyi István Egyetem nemzetközi láthatóságához is, hiszen adatszolgáltatást végeznek a különböző nemzetközi rangsorokhoz. Az egyetem közös sikere, hogy az intézmény már hat nemzetközi rangsorban is előkelő helyen szerepel.

A továbbiakban is folytatjuk a minőségi munkát. A nemzetköziesítés terén az év során angol nyelvű szaktájékoztató napokkal is segítjük a külföldi hallgatók beilleszkedését, és célunk, hogy minden szolgáltatásunkat a magyar mellett angol nyelven is biztosítani tudjuk

– tette hozzá Tóth Csilla.