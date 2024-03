Figyelmesebbek a közlekedők.

Az elmúlt évben csökkent a személyi sérüléses közúti közlekedési, ezen belül a motoros balesetek száma.

Ez azért is nagy dolog, mert reneszánszát éli a motorozás, több, mint 200.000 motorkerékpár van forgalomban jelenleg országosan.

Leggyakoribb motoros baleseti okok

– A motorosok minden eddiginél nagyobb számban vannak jelen a közutakon. Ugyanakkor elmondható, hogy a kampányoknak és képzéseknek köszönhetően javult a közlekedési kultúra – mondta el dr. Forrai Zsolt rendőr ezredes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese. – A motoros balesetek leggyakoribb oka, a többi gépjárműhöz hasonlóan, a relatív gyorshajtás. Az hogy a vezető nem az aktuális időjárási-, forgalmi és útviszonyoknak megfelelően választja meg a sebességét. Emellett további gondot okoz az elsőbbség nem megadása. Ez a motorosok esetében sem ritka, de az is gyakori, hogy abból adódik baleset, hogy a többi gépjármű vezető nem adja meg az elsőbbséget a szabályosan közlekedő motorosnak. Ezért különösen fontos a láthatóság.

Motoros rendőrök az utakon

Dr. Forrai Zsolt hozzátette, általában tavasszal kezdődik a motoros szezon, de a felszerelések fejlődésének köszönhetően egyre többen vannak azok, akik a téli hónapokban is használják járművüket.

A tavaszi utakat a nedves foltok mellett a por és a maradvány falevelek is csúszóssá tehetik

- figyelmeztet dr. Forrai Zsolt rendőr ezredes, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes.

– Győr-Moson-Sopronban már most elkezdődött a motoros szezon. Az enyhe időjárásnak köszönhetően sokan teszik próbára a tudásukat, és ezzel gyakran túlvállalják magukat. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság is fokozottan ellenőrzi az utakra visszatérő motorosokat. Motoros kollégáink már szintén az utakon járőröznek. Jelenleg 10 motor van az állományunkban, melyek közül 6 a világ egyik legjobb túramotor típusába tartozik, melyek könnyen és biztonságosan manőverezhetők, 4-nek pedig terepjáró képessége is van, ezekkel az aszfaltos útról is lehajthatnak kollégáink.

Tavaszi karbantartás

– Mielőtt üzembe helyezzük a járművünket, a téli tárolás után a legfontosabb az alapos átvizsgálás – fűzte hozzá lapunknak Ujhelyi Gábor, a Győr-szabadhegyi 'NP Motors' motorszerviz tulajdonosa. – Kezdjük a gumiabroncsokkal, ellenőrizzük az állapotukat és a guminyomást.

A hosszabb állás után általában alacsonyabb a guminyomás, mint az előírt. Figyeljünk az élettartamukra is. Az akkumulátor töltöttségi állapota is fontos tényező, ha 12,4 V alatt van, akkor mindenképp szükséges a töltés, ez megkönnyíti a motor indítását is. A folyadékszintek ellenőrzése szintén elengedhetetlen, ez magába foglalja a hűtőfolyadék, fékfolyadék és motorolaj szintjét. A láncfeszesség megvizsgálása és pontos beállítása is szükséges, a végén pedig nem maradhat el az ápolás (befújni lánckenő spray-vel.) Kiemelkedően fontosak a fékek! A fékbetétek állapotának szemrevételezése és az első próbaúton a zajtalan és megfelelő működés ellenőrzése a biztonság érdekében. Ne felejtkezzünk meg a világító- és irányjelző berendezésekről sem!

A téli tárolás után a legfontosabb az alapos átvizsgálás hangsúlyozta Újhelyi Gábor motorszerelő. Fotó: Csapó Balázs

Gumik, fékek, KRESZ

Ujhelyi Gábor fontosnak tartja, hogy a motor típusához ajánlott gumiabroncsot válasszanak a közlekedők, ami súlyban és a sebességindex tekintetében is megfelelő. A gumik minőségére, korára és állapotára is figyelni kell. A fékfolyadékot legalább kétévente ajánlott cserélni, a fékbetéteket 1–2 milliméteres vastagságnál érdemes. Megjegyezte azt is: hiába a tökéletesen karbantartott jármű, a rutinos sofőr, ha figyelmen kívül hagyjuk a közlekedési szabályokat. Ahogy fogalmazott: a KRESZ-szabályt betartva is nagyon élvezetes tud lenni a motorozás. – A motoros közlekedjen úgy, hogy arra gondol, szinte láthatatlan a többi közlekedő számára. A motoros sebezhető, ezt érdemes fejben tartani, de ezzel együtt azt se felejtsük el, hogy a motorozás az élet showja! - fejezte be Ujhelyi Gábor.