A Covidot követő energiaválság, infláció ellenére is tudott fejlődni Jánossomorja. Lőrincz György polgármester szerint a nehézségeket és akadályokat annak köszönhetően is tudták ilyen sikeresen venni, mert helyben jól működnek a vállalkozások, így nőttek az adóbevételek, illetve az önkormányzat is kihasználta a pályázati lehetőségeket.

– Felelősen gazdálkodtunk, mintegy egymilliárd forintos maradványunk van 2023-ból, ennek egy része a tavalyról áthúzódó pályázataink összege. Várostörténeti léptékű fejlesztések kezdődtek meg a Széchenyi Terv TOP Plusz programjában 635 millió forint értékben – kezdte beszélgetésünket Lőrincz György.

Mint elmondta, a fenti program révén nyolc projekt is megvalósul. A fejlesztéssel egy komplex, integrált programcsomagot valósítanak meg, amelynek elemei felerősítik egymás hatását. Mindezek a település lakosainak javát szolgálják, jelentősen növelik népességmegtartó erejét, valamint a vonzerejét és az életminőséget is javítják.

A Millenniumi park és közösségi tér kialakítása már javában zajlik. A parkban és a közösségi téren új térkő burkolatok lettek, padokat és hulladékgyűjtőket helyeznek ki, sok növényt, cserjét és fát telepítenek, automata öntözőrendszerrel.

A városházát 84 millió forintból energetikailag korszerűsítették: nyílászárókat és kazánt cseréltek, hőszigeteltek és napelemeket helyeztek el. A pincéjében két rendezvényterem, bortrezor, illetve mosdók létesültek mintegy 247 négyzetméteren, valamint korlátlifttel a pince akadálymentesen megközelíthetővé válik. A szentpéteri városrész is közösségi teret kap: egy önkormányzati tulajdonú egykori heidebauer épületben közösségi teret, irodát, ruhatárat, valamint mosdókat alakítottak ki. A Béke utcában rendezik a csapadékvíz-elvezetést – az alacsonyan fekvő utcában egy régi gond oldódik meg.

A Lókert parkban a korábban létesült bringapark, a modell-autópálya mellett egy gördeszkapályát alakítottak ki. Műszaki átadása ennek is a napokban várható. Ezt a területet egy komplex sport-szabad- idő és ifjúsági térré szeretnék fejleszteni.

Az Iparos utca mellett 52 új parkoló és egy új kiszolgálóút épült meg, valamint a járdát is felújították. Így a sportcsarnokba, uszodába, iskolába vagy a városközpontba érkezők parkolását segítik. Belterületi utak, így a Nándor és a Várbalogi utcák is megújultak mintegy 170 millió forintból.

– Régi tervünk volt a városi közvilágítás korszerűsítése is. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem szakaszosan végezzük el a beruházást, hanem a teljes cserét megoldjuk: így 1012 lámpatestet cseréltünk LED-esre. Ez a fejlesztés várhatóan 12 év alatt térül meg. Eredményét már most érezzük: 40 százalékkal csökkent a fogyasztás. Egyébként az önkormányzati intézményeknél összességében 20 százalékos energiamegtakarítást értünk el, és ezt a takarékoskodást tovább szeretnénk folytatni – hangsúlyozta a városvezető, megjegyezve, hogy idén is a tavalyihoz hasonló összegben, saját forrásból kívánnak út- és járdafejlesztéseket, parkosítást, fásítást és bérlakás-felújítást végezni.

– Húsz éve város Jánossomorja és 20 éves a felvidéki Nagyfödémessel való testvértelepülési kapcsolatunk is. Ezeket szeretnénk idén méltó módon megünnepelni – húzta alá a városvezető, aki hozzátette, vannak még tervei, elképzelései, amelyeket a város és a képviselő-testület támogatásával meg tudnak valósítani. Ezért indulni kíván az előttünk álló önkormányzati választásokon.