Díjazták a világbajnoki címet szerzett veterán és masters válogatottakat, ahol Timár Gábor a csapat mellett egyéni világbajnok is lett, de a csapat tagja volt Pausits Imre is és a csapatok vezetői között is bőven akadtak a vármegyénkből, hisz a masters-kapitány Timár Dániel, a veterán pedig Timár Szabolcs volt. Így a Timár-család mondhatni mesternégyest ért el, az az összesen 4 aranyéremmel tértek haza…