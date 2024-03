Hálát adni és köszönetet mondani gyűltek össze a hívek vasárnap a horvátkimlei Szent Mihály templomnál. Az ünnepen dr. Veres András püspök mellett tiszteletét tette Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kapui Jenő esperes és korábban Kimlén szolgáló káplánok is.

Püspöki áldás

Kapui Jenő esperes köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az egyházi épület megszépüléséhez.

Amilyen a templomunk, olyan az egyházközségünk

– vette át a szót dr. Veres András, aki a templomok szerepéről beszélt a keresztény kultúrában. A püspök hangsúlyozta: "A templom ékessége a hívő ember." Kérte, ne csak testünknek, hanem lelkünknek is éljünk, ápoljuk, gondozzuk azt.

A tempom útjelző

– A templom útjelző - fizikai és lelki értelemben egyaránt. Az a hely, ahol a közösség találkozhat a megváltóval, ahol elmélyedhetünk gondolatainkba, megnyugvást és választ kapunk, megosztjuk a bánatot és az örömet. A templom közösség és kultúra. Nemzetként való megmaradásunk bástyája. És ezekre a védőbástyákra most, amikor Európa identitásválsággal küzd, még nagyobb szükségünk van – emelte ki Nagy István.

Nemzetként való megmaradásunk bástyája.

Az agrárminiszter szerint örömteli, hogy szerte a Kárpát-medence magyarlakta területein templomok újulnak meg kormányzati támogatásból, ahogy Kimlén is. Mert a templom mindig a jövő üzenetét hordozza.

– Szent István királyunk óta tudjuk, hogy Magyarországot csak a keresztény kultúrára tudjuk építeni. Arra a kultúrára, azokra a hagyományokra, amelyek ezer éven át megtartották ezt az országot a Kárpát-medencében. Csak ez a kultúra teszi lehetővé, hogy ne csupán mi, hanem gyermekeink, unokáink is szabad, szuverén országban élhessenek itt Európában. Ezt az üzenetet hirdeti a felújított templom és plébánia Kimle közösségének is – vélekedett Nagy István, aki szerint a Kimlén élők sorsát az összefogás határozza meg. Mert a magyarok, horvátok és németek évszázados békés

együttműködése teszi igazán virágzóvá a községet. És az összefogás ereje mutatkozik meg a templom felújításában is.