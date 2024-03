A megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke, Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna szerint elsősorban nem a megyénkben élő őshonos, nálunk fészkelő kormoránpopulációval van a probléma. Telente ugyanis északról, a balti országokból, Németalföldről és Hollandiából csapatostól érkeznek meg hozzánk a kormoránok, amint eredeti élőhelyükön hidegebbre fordul az idő­járás.

A kárókatona gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halőr a halállományokban keletkezett károk mérséklésére.

De ha a riasztás, illetve gyérítés természetvédelmi területen történik, mint Győr-Moson-Sopron esetében – hiszen a megyei vízterületek nagy része természetvédelmi területen található –, a tevékenység természetvédelmi engedélyköteles.

Ezt évről évre megkéri a szövetség, ilyen területre száz madár kilövésére kaptak engedélyt.

– Más madarak is megeszik a halat, még sincs ellenük ekkora ellenszenv. Mérhetetlenül sokat esznek. Ínyenc madár, inkább a hengeres testű halakat fogyasztja. A gyérítés lehetőségét természetvédelmi területre kapjuk, azonban a korábbi évekkel ellentétben azt is nagyon korlátozottan. Ennek több oka van. Például nem lőhetünk ott, ahol más élőlényt zavarunk, a Szigetközben olyan területeken, ahol rétisas, szürke gém, bakcsó fészkel. De a kilövési kvóta is minden évben alacsonyabb – fogalmazott lapunknak Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna, a megyei horgászszövetség ügyvezető elnöke.

Hozzátette: – A kilövéseket nehéz megszervezni. Egyre inkább kitolódik a szezon az éghajlatváltozás miatt. Azonban azt is fontos kiemelni, nemcsak nekünk van gazdasági érdekünk, hanem a vadásztársaságoknak is, de többségében segítőkészek. A kormoránok gyérítését a már említett Szigetközben, a Nagy-zátonyi Dunánál, a Rábán és a Marcalnál végeztük.

A Duna mentén a (madarak ürülékétől) fehérre festett fák árulkodnak a kormoránok magas példányszámáról.

Fotó: Sporthorgász Szövetség

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsanna részletezte lapunknak: a szakirodalom szerint a kárókatona naponta fél kiló halat fogyaszt el. Ha a kilőtt madarakat nézzük, ez körülbelül naponta 80 kilogrammot jelent, a vonuló madarak itt-tartózkodási idejével számolva pedig kicsivel több mint 12 ezer kilo­gramm halról beszélhetünk. Ha ezt a ponty jelenlegi kilónkénti árával felszorozzuk (tavaly a ponty bruttó 1500 forint volt, a süllő 6900), láthatjuk, hogy a kilőtt madármennyiség mintegy 18 millió forintos kárt okozott, és ez csak egy nagyon kis hányada az itt telelő madaraknak. Arról nem is beszélve, hogy a kárókatona sok esetben csak megsebzi a halakat, amelyek később a sérülés miatt pusztulnak el. Fontos azt is tudni, hogy a kormoránok megeszik a kősüllőt, süllőt, kecsegét is, amelyek magasabb áron kaphatóak, és a védett halakról még nem is ejtettünk szót.