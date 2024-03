– Úgy mondanám, ami most a szakképzési centrumokban elindul, az az előszobája a diplomás óvodapedagógus-képzésnek. Csornán is volt például középfokú óvodapedagógus-képzés, az ott végzettek többsége később Sopronban diplomát szerzett – magyarázta a dékán. Részletezte: az óvodai nevelők olyan segítő szakemberek, akik együttműködnek az óvodapedagógussal, a fejlesztő- és gyógy­pedagógussal, a dajkával és a szülőkkel a mindennapos nevelési tevékenységek elvégzésében. A feladatok megtervezése, megszervezése, valamint a magasabb szintű szakmai ismereteket igénylő teendők ellátása továbbra is a felsőfokú végzettségű kollégák feladata lesz.

A szakképzési centrumokban az új szakma ötéves, érettségi birtokában pedig kétéves, kifejezetten gyakorlatorientált oktatás keretében lesz megszerezhető. Azoknak a képességeknek az elsajátítására fókuszálnak, amik az ellátandó feladatokhoz szükségesek. Az oktatás minőségére garancia, hogy a szakmai tartalmat az egyetem bevonásával dolgozzák ki.

– Az okleveles technikusképzés keretében már a középiskola alatt elsajátítható az egyetemi tanulmányokba is beszámítható tudás. Így a technikum valóban betöltheti a „felsőoktatás előszobájának” szerepét. Egyértelműen megállapítható, hogy nem sérül a felsőoktatási képzés, az új forma inkább alulról erősíti azt. A technikumokból jelentős előképzettséggel érkeznek majd a hallgatók az egyetemre. A kisgyermekkor az emberi életút talán legmeghatározóbb időszaka. Ez óriási felelősség és kiaknázhatatlan lehetőség is mindazoknak, akik a korai fejlesztésben munkálkodnak – tette hozzá dr. Varga László.