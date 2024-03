Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője mutatta be pénteken, kit jelölt a Fidesz, a KDNP és a Nemzeti Fórum alkotta koalíció Mosonmagyaróváron polgármesternek és önkormányzati képviselőnek.

Önkormányzati választás. Ondré Péter, Nagy István, Árvay István és Pető Péter a sajtótájékoztatón. Fotó: Kerekes István

Önkormányzati választások: huszonöt éve Mosonmagyaróvár közéletében

– Mosonmagyaróváron a következő ciklusban is Árvay Istvánt ajánljuk. Azért esett a választás az ő személyére, mert ő a legtapasztaltabb képviselőnk, aki több mint huszonöt éve részt vesz Mosonmagyaróvár közéletében, akár úgy mint képviselő, akár úgy mint alpolgármester, és most már a harmadik ciklusára készül polgármesterként. Olyan tapasztalt városvezetőről beszélhetünk, aki sok problémát látott már, sok mindenre megoldást talált – hangsúlyozta Nagy István a Fidesz mosonmagyaróvári szervezetének elnökeként. Kiemelte: Árvay István úgy tudta vezetni a várost, hogy egységet tudott teremteni, és soha nem fejlődött ilyen gyorsan és látványosan a város, soha nem volt ennyi tartaléka és gazdasági ereje, mint most.

Megújult az intézményi hálózat, zöldfelület fejlesztések zajlottak

– Hogy továbbra is sikeres, gazdasági erőtől duzzadó város legyen Mosonmagyaróvár, erre garancia Árvay István – tette még hozzá az országgyűlési képviselő. Ondré Péter, a KDNP mosonmagyaróvári szervezetének elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt öt évben Mosonmagyaróvár hajóját viharban kellett kormányozni, és ez a kormányzás sikeres volt. Pető Péter, a Nemzeti Fórum mosonmagyaróvári szervezetének elnöke büszke arra a munkára, ami Mosonmagyaróváron stabilitást és dinamikus fejlődést eredményezett.

Árvay István megköszönte a bizalmat: "25 éve vagyok ebben a szakmában, melyre feltettem az életemet,végigjárva a ranglétrát. A békés,teremtő munkát szeretném folytatni". A város jelenlegi vezetője ötödszörre méretteti meg magát polgármesterjelöltként.

Hét régi, három új képviselőjelölt

A koalíció képviselőjelöltjeit is bemutatták: Keszeiné Siklósi Zsuzsanna, Ondré Péter, Németh Sándor, Iváncsics János, Staár Katalin, Szabados Tamás, Muráncsik László, ifj. Csorba Dezső, Frauhammer Csaba és Kránitz László indul a tíz mosonmagyaróvári választókerületben.