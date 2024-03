A kisalföldi vármegyeszékhelyen a három legendás színésznőnkről, Déryné Széppataki Rózáról, Blaha Lujzáról és Jászai Mariról is neveztek el utcát.

Mindhármójuknak vannak győri kötődései; Blaha Lujza és Jászai Mari esetében hangsúlyosabbak ezek a szálak.

Sopronban is hasonló a helyzet, mint Győrben; mostanáig fájóan kevés hölgyet választottak névadónak utcáknak, köztereknek a leghűségesebb magyar városban. Hazánk történetének egyik legnépszerűbb női alakjának, Erzsébet királynénak – vagy ahogy a köznyelvben emlegetik, Sissinek – az emlékét belvárosi utca és az Erzsébet-kert is őrzi a magyar–osztrák határhoz közeli városban.

Ám ahogy Taschner Tamás idegenvezető kérdésünkre kifejtette: több olyan soproni hölgy is élt, alkotott Sopronban, akik méltók lennének arra, hogy egy-egy utcanév is őrizze pályájukat, munkásságukat.

Írásunkban kísérletet teszünk arra, hogy olyan győri és soproni hölgyeket ajánljunk a döntéshozók figyelmébe, akikről mostanáig nem neveztek el utcákat, ám vitán felül megérdemelnék ezt.

Sportos vonalon a világ legjobbjának választott, olimpiai ezüstérmes női kézilabdázó, Kulcsár Anita neve szintén szóba jöhet Győrben.

Taschner Tamás: Sopron történelméből több olyan hölgyet is megemlíthetünk, akikről méltatlanul kevés szó esik. Fotó: Szalay Károly

Törőcsik Mari utca Likócson

„Déryné többször fellépett Győr egykori színházában a Radó-szigeten. Ez igaz Blaha Lujzára és Jászai Marira is, de nekik sokkal erősebb kisalföldi kapcsolódási pontjaik is vannak. Jászai a megyehatárhoz közeli Ászáron született, kötődik a Rábaközhöz, azon belül Rábatamásihoz is. Élt Győrben is, a mai Arrabona Áruház közelében volt az otthona. Blaha Lujza, akkor Kölesi Lujzika pedig 1857 és 1859 között a mai Lépcső köz 11–13. számú ház helyén lévő épület ablaktalan padlásszobájában lakott szüleivel együtt Győrben.

Amikor említettem, hogy eddig kevés hölgyről neveztek el győri utcákat, a bő tízes listámon már szerepel Törőcsik Mari is, aki a ’70-es évek végén művészeti vezető volt és több darabban szerepelt az akkor nyílt győri színházban, s Likócson lesz hamarosan a névadója egy új utcának” – hallottuk Csobayné Pintér Évától.

Vannak vitatható választások is

A művészvilágból nem fér kétség ahhoz, hogy Galgóczi Erzsébet és Kovács Margit életművét megérdemelten hirdeti utcanév Győrben is, sőt, utóbbi névadója a marcalvárosi művészeti iskolának is. „Vannak vitatható választások is, s itt elsősorban nem is a honvédhuszár Lebstück Máriára – akinek a neve egyébként hibásan szerepel győri utcanévként –, vagy az első női cigány prímás Czinka Pankára gondolok.

Az erdélyi bányászmozgalom női alakja, Varga Katalin, vagy a szociáldemokrata nőmozgalmi vezetők, Koltói Anna és Hámán Kató nem, vagy szinte alig kötődnek Győrhöz. A XX. század első felének jeles magyar írónője, Popper Vilma Győrben született és alkotott, a Kazinczyban idegen nyelveket is tanított. A holokauszt egyik legidősebb magyar áldozata; közel 90 éves volt, amikor meggyilkolták Auschwitzban.

Csobayné Pintér Éva győri idegenvezető Blaha Lujza utcanévtáblájánál Nádorvárosban. Kevesen tudják, de a „nemzet csalogánya” fiatalon élt Győrben is. A mai Lépcső köz 11–13. számú ház helyén lévő épület ablaktalan padlásszobája volt Blaha Lujza otthona 1857-től 1859-ig.

Fotó: Csapó Balázs

Kulcsár Anita a győri díszsírkertben nyugszik

A felpéci orvosdinasztia tagja, Vargyasné Petz Vilma pedig az első győri polgári leányiskola alapítója volt a XIX. század végén. Egyikük emlékét sem őrzi utcanév, közterület Győrben” – tudtuk meg a GyereGyőrbe Tematikus városnézések és Élményprogramok idegenvezetőjétől.

Sportos vonalon a világ legjobbjának választott, olimpiai ezüstérmes női kézilabdázó, Kulcsár Anita neve szintén szóba jöhet. A tragikusan fiatalon autóbalesetben elhunyt játékos a győri díszsírkertben nyugszik a város díszpolgárai mellett a nádorvárosi köztemetőben.

Soproni híres hölgyek

„Vitathatatlan, hogy a történelmet sok esetben a férfiak írták és az is, hogy a hadvezérek és az uralkodók nagy része férfi volt. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy minden sikeres férfi mögött ott állt egy okos nő és ez Sopron esetében is igaz” – kezdte Taschner Tamás soproni idegenvezető. „A város történelméből több olyan hölgyet is megemlíthetünk, akikről méltatlanul kevés szó esik.

Ilyen például Bezerédj Amália, a magyar gyermekirodalom úttörője, aki ezer szállal fonódott Sopronhoz vagy a budapesti Szabadság-szobor modellje, a Sopronban élő Thuránszky Tihamérné Gaál Erzsébet, valamint Dukai-Takách Judit, aki amellett, hogy Berzsenyi Dániel lelki és szellemi társa volt, az egyik első hazai költőnőként is ismert. Mindannyian hozzájárultak a város hírnevének öregbítéséhez, mégis ritkán hallunk felőlük.

Utca és kert Sissiről

Természetesen mellettük is akadnak helyi hölgyek, akiket utcanévválasztáskor is ki lehet emelni. A magyar történelem talán egyik legismertebb alakjáról, a tragikus sorsú Sissiről neveztek már el közterületet Sopronban; nevét ma belvárosi utca és a híres Erzsébet-kert is őrzi” – zárta szavait Taschner Tamás.

Nőnapi győri séta

A „Keresd a Nőt Győrben!” városnéző sétát március 9-én, szombaton tartják. Jelentkezni a programra a GyereGyőrbe oldalán lehet.