A 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnt, ügyeleti ellátásra már csak önkéntesen vállalt részvétel alapján lehet orvosokat beosztani – mondta el dr. Majthényi Imre, a Magyar Állatorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei szervezetének elnöke.

– Az állategészségügyi szolgáltatóknak csak a helyettesítésről kell gondoskodniuk. Ez nem azonos az ügyelettel, mert az a szokásos munkaidőn túli szolgáltatás.

Sajnos gyakori, hogy a hét közbeni halogatás után végül a hétvégi ügyeletre viszik az állatot.

Nagy örömünkre Győr-Moson-Sopronban még a legtöbb helyen működik állatorvosi ügyelet, ellentétben a környező vármegyékkel, mint például Vas vagy Veszprém. Ezt az adott körzetben dolgozó doktorok önkéntesen vállalják és szervezik. A kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei szervezete az ügyeletek közzétételében nyújt segítséget a tagoknak.

Mindennap más

A Győri Kisállatrendelői Ügyeleti Csoportban 11 rendelő fogott össze, hogy a csoporttagokhoz járó gazdik és kedvenceik számára a normál nyitvatartási időn túl is tudjanak sürgősségi ellátást biztosítani. – Mindennap másik rendelő ügyeletes. Hétköznapokon este nyolc órától éjfélig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel nyolc órától éjfélig fogadjuk a beteg állatokat – mondta el dr. Fekete László, a Szigetközi Állatgyógyászati Központ orvosa, amely tavaly év elején csatlakozott.

– Éjfél után Székesfehérváron, Budapesten vannak olyan éjjel-nappali ellátást nyújtó állatkórházak, amelyek szükség esetén fogadnak. Dr. Fekete László hangsúlyozta, az ügyeleti rendszer országos probléma. – Az újonnan végzett állatorvosok többsége nő, ami az évek alatt jelentős változást hozott a gyakorló orvoslásban. A leg­többen édesanyaként már nem tudnak a mindennapi munka után éjszakába nyúlóan ügyelni is. Tovább súlyosbította a helyzetet a jelentős állatorvoshiány, ami miatt egyre nagyobb teher jut a nappal dolgozókra.

A rendelők vállalkozásként működnek, így a vezető állatorvosoknak mérlegelniük kell, hogy elveszíthetik tapasztalt dolgozói­kat, ha ügyeletre kényszerítik őket. Ezzel a nappali ellátást is veszélyeztetve, hiszen a szakemberhiány miatt nem biztos, hogy találnak új kollégákat. Így szépen lassan megszűntek az ügyeleti központok.

Mozgalmas hétvégék

Ez egy ördögi kört eredményezett. A gazdik a megmaradt ügyeleti központokra voltak kénytelenek támaszkodni, amelyek így túlterhelődtek, és sok esetben ellehetetlenültek, majd szintén bezártak. – A győri ügyeleti körzetre is óriási nyomás hárult, ezért kerestek meg többek között minket is, a Szigetközi Állatgyógyászati Központ csapatát, hogy csatlakozzunk, és összefogva megakadályozzuk ennek az ügyeleti körzetnek is a megszűnését. Természetesen minden állatorvos, így mi is fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk járó állatok sürgős esetben megfelelő ellátásban részesüljenek. Ugyanakkor jelenleg az ügyeletben részt vevő doktornak másnap is helyt kell állnia, ami így már a nappali ellátás színvonalát veszélyeztetheti, hiszen az állatorvos is ember, véges energiával. Dr. Fekete László kiemelte, nehezíti a helyzetet, hogy a normál nyitvatartáson túl érkező esetek többsége nem igényel ügyeleti ellátást.

– A hétköznapok nyugodtabbak, a hétvégék viszont kifejezetten mozgalmasak. Sajnos nagyon sok az olyan eset, amit a hét közbeni halogatás után végül a hétvégi ügyeletre visznek. Például öt napja tartó hasmenés vagy hányás, 2 hete tartó fokozatos fogyás... Természetesen minden ügyeletben vannak azonnali segítséget igénylő páciensek, de sajnos a többség nem sürgősségi ellátást igénylő eset. Ez azért probléma, mert a várakozási időt is jelentősen megnyújtják, valamint fölösleges terhelést rónak az ügyeleti rendszerre. Sopronban és környékén sajnos már évek óta nem működik éjszakai és hétvégi állatorvosi ügyelet, ezért a gazdiknak több kilométert kell utazniuk, ha ellátásra szorul a kisállatuk. A szombathelyi ügyelet is megszűnt, így jelenleg a parndorfi vagy Wiener Neustadt-i állatkórház ügyeletéhez fordulhatnak segítségért, ha az itthoni rendelők nyitvatartása után van rá szükség.

Fotó: Csapó Balázs

Szervezett ellátás

– 2009 óta szervezetten végezzük a saját ügyfeleink részére a rendelési időn kívüli ellátást hétvégén és ünnepnapokon váltásban, önkéntes alapon vállalva – tudtuk meg dr. Mentes Árpádtól, a Soproni Állatorvosi Centrum orvosától. – Azokat a gazdikat tudjuk fogadni ekkor, akik rendelési időben is megtiszteltek minket a bizalmukkal, többre azonban nincs kapacitásunk, mivel a hétvégi szolgálatot ellátó kollégának hétfőn is munkába kell állnia – mondta. – Sopronban létezett olyan ügyelet is, amelyet az állatorvosi kamara szervezett, és kezdetben éjjel-nappali volt. Egy idő után azonban csökkentették az ügyeleti időt, először este kilencig, majd délután öt óráig fogadták a pácienseket, végül azonban teljesen megszűnt a részt vevő orvosok döntése alapján. Sajnos nagyon nagy szükség lenne az éjszakai és ünnepnapi ügyeletre, de állandó személyzeti problémák mellett tőlünk egyelőre ennyire telik – tette hozzá a szakember.