Hősiesen küzdöttek, harcoltak a hazáért, elviselték a megtorlást, idős korukban mégis többen nyomorogni kényszerültek a szabadságharcos honvédek közül. Szalay Balázs csornai helytörténész kutatásaiból kiderül, hogy a szabadságharc öreg honvédjeit ugyan számtalan jelzővel magasztalták – nagy idők tanúi, névtelen félistenek, hősök hősei, a népszabadság héroszai, daliás idők halhatatlanjai –, de elég szűkmarkúan bánt velük az állam.

Sokan nyomorban élték le utolsó éveiket és koldulásra kényszerültek. 1907-ben egy-egy veterán közvitéz 96 koronát kapott évente, amelyből egy napra 26 fillér, vagyis 13 krajcár jutott. A nyomorúságos életet nem bírta mindenki, a 78 éves, kisfaludi Zsámboki János például 1908 tavaszán akasztotta fel magát a padlásán.

Szalay Balázs a rábaközi honvédek időskori sorsát kutatta. Többségüknek nem jutott békés öregség.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Szalay Balázs további neveket is közöl: a segélyezettek között volt Bálint János mihályi, Csillag József és Fekete István csornai, Gaál Imre tamási, Hajner Márton babóti, Hajós György és Szaradics József gartai, Hess Mihály és Nagy Sándor acsalagi, Károlyi Vince szili, Kozma József döri, Kurcsics János szárföldi, Molnár György és Szabó György osli, Nagy János rábapordányi, Marácz József vicai, Varga István csapodi vitéz. A fővárosi honvédmenházba is beköltözhetett néhány rábaközi hadfi, így az acsalagi Kellner István vagy Tóth Benjámin, az utolsó csornai honvéd.

1900 első napjaiban, Kapuváron kísérték utolsó útjára a 73 éves korában elhunyt Sipőcz Józsefet. Ő Világosnál nem tette le a fegyvert, hanem lóháton hazament Kapuvárra. Ott elfogták és Kufsteinbe került. 1903. augusztus 23-án temették Bősárkányban a 78 évesen elhunyt Giczi Györgyöt. Klapka György seregében részt vett az ácsi, az isaszegi, a szolnoki és a nagysallói csatákban. Buda ostrománál kezén és bal lábán is megsebesült.

Voltak olyanok is, akik a vereség után a Rábaközben kezdtek új életet. Hoffer Mihály honvédorvosként szolgált, majd 1849-ben Kapuváron telepedett le, és több mint harminc évig volt a környék köztiszteletben álló orvosa. 1881. december 2-án búcsúztatták. Szalay József 17 évesen a Sándor-huszároknál szolgált őrmesterként. A kétszer sebesült pedagógus 1854-től volt Szentandráson tanító és jegyző.

Domján Antal huszár őrmester síremléke a csornai Szent Antal-temetőben. A Hunyadi-­iskola diákjai – Vizserálek Bálint, Völcsey Anna, Kiss Ivett – megemlékeztek a ’48-as hősről.

Fotó: Cs. Kovács Attila

Az 1900-as években elhunyt, utolsó honvédek temetéséről a rábaközi sajtó is megemlékezett. 1903-ban Csornán halt meg 87 éves korában Róka Ferenc egykori honvéd tizedes. Egy évvel később a Buda visszavételénél is harcoló Somogyi Jánost temették Cirákon. Zsebeházáról öt honvéd vett részt a szabadságharcban, akik közül 1906-ban hunyt el Kovátsits György, így Horváth József maradt utolsó szemtanúnak. 1908-ban Acsalagon Nagy Sándort, Farádon Pintér Györgyöt, Mihályiban Turi Györgyöt, Osliban pedig Borsits Sebestyén öreg honvédeket temették nagy részvét mellett.

A szabadságharc katonái közül 1908-ban Sopron megyében még 73 öreg honvéd volt életben. 1914-ben az egykori csornai honvédek közül már csak ketten éltek: Tóth Benjámin és Kiss György, Farádon pedig egyedül Nagy László. A csornai adóhivatal ekkor már csupán három öreg honvédnek fizetett nyugdíjat a járás területén. „Az öreg honvédek sírjai eltűntek az évtizedek során. Alig látni egyet-egyet. Jó példa a csornai Domján Antal huszárőrmester nyughelye a Szent Antal-temetőben. Síremlékét 2013-ban sikerült felújítani” – jegyezte meg Szalay Balázs.





Fotó: Cs. K. A.