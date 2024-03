A Győri Nemzeti Színház igazgatójának, dr. Bakos-Kiss Gábor tanítványainak műsora után a koszorúzással folytatódott az ünnepség, majd az emlékező tömeg átvonult a városháza előtti térre, hogy végigkísérjék a díszalegységek felvonulását. A rövid időre lezárt Szent István úton felsorakozott a Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred katonái, a Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Győri Lovas Nemzetőr Díszszakasza és a IX. gróf Nádasdy Ferenc Hagyományőrző Huszár Bandérium.

A polgármester a Városháza téren már arról beszélt, hogy olyan korban élünk, amelyben veszélyben van, szomszédunkban is háború dúl. - Továbbra is békében és biztonságban szeretnénk élni. A béke egyik garanciája az erős, magyar hagyományokra épülő elkötelezett hadsereg. Ezért is kiemelten fontos a hazai haderő fejlesztés, amely intenzíven megkezdődött már - emelte ki.

Díszközgyűlésen adták át a város elismeréseit

A felvonulást a díszközgyűlés követte, amelyen díjakkal ismerték el Győr szakembereit, áldozatos, példaértékű és kiemelkedő munkájukat megköszönve.

Győr Díszpolgára címet adományozott az önkormányzat dr. Kerényi Ervin ügyvédnek, Kulcsár Béla igazságügyi gépjárműszakértőnek, Villányi Tibornak, a Győri Zsidó Hitközség elnökének és Zalán Barnabásnak, a Rába egykori vezérigazgatójának.

Idén Pro Urbe Győr kitüntetésben részesült Ferenczi Tamás János festőművész, Molnár György fotós, valamint posztumusz díjjal ismerték el Csáky Anna költőt, amit férje vett át.

Ezúttal négy Sajtódíjat osztottak ki, munkatársunkat, Barki Andrea újságírót is elismerték,