Idén tizenkettedik alkalommal rendezik meg a Kantharosz Gálát, amely Magyarország egyik legnagyobb jótékonysági borárverése és koncertje. Az összegyűlt összeggel a civil szervezetek rászoruló vagy kiemelten tehetséges fiataloknak nyújtanak segítséget. Az idei gálát április negyedikén a Győri Nemzeti Színházban tartják. Fellép Orosz Zoltán harmonikaművész és a Győri Filharmonikus Zenekar. A rendezvény arany fokozatú támogatója a Palatia Nyomda és a Széchenyi István Egyetem. A gála fővédnöke dr. Nagy István agrárminiszter, aki felajánlott egy különleges bort, ezzel is növelve a licitet.

– Nemes cselekedetek sorát motiválja a gála, jó példa ez a helyi társadalom számára. Segíteni és adni ugyanannyira jó, mint kapni. Büszke vagyok arra, hogy Győr városához kapcsolódik az esemény – mondta el Laczkovits-Takács Tímea győri alpolgármester.

– Szívhez szóló történetek köré fogjuk felépíteni a bor­árverést – osztotta meg a sajtótájékoztatón Pálfalvi-Pottyondy Nóra, az est főszervezője. Azt is elmondta: Orosz Zoltán harmonikaművész már rég megvette a belépőjegyét az eseményre, nem fogadta el a neki szánt tiszteletjegyet.

A gálán vendégkarmesterként Rácz Márton vesz részt. A zenekar próbái kedden kezdődtek el. A közönség Mozartot, francia sanzont egyaránt hallhat. Emellett előadnak egy magyar népdalfeldolgozást is, amelyet Orosz Zoltán írt.

Lapunk idén csatlakozott a jótékonysági összefogáshoz. A Jóakarat Hídja Alapítványon keresztül két rászorulót támogatunk. Varga Ottó főszerkesztő kifejezte reményét, hogy ez csak a kezdet és az együttműködés mind szorosabbá válik.

Tagai István, a Kantharosz egyik alapítója elmondta: most először vesz részt az eseményen fő támogatóként. Bízik benne, hogy telt ház előtt rendezik meg az idei eseményt, jövőre pedig az ő példáját követve még többen csatlakoznak. Az idei gálára 660 jegyet lehetett kapni, már csak 150 vár gazdára.

Szabó-Cseszneki Nikolett, a Patrónus Lions Club elnöke elmondta: 44 pályázó volt idén 60 millió forint támogatásra. Összesen 22 nyertest hirdettek, köztük többen a teljes igényelt forrást megkapják. Volt olyan jelentkező is, aki szerényebb összeget kért, például új eszközök vásárlására, és végül magasabb támogatást ítéltek meg neki. A gálán közönségszavazás is lesz: három pályázót mutatnak be, közülük egyet 500 ezer forinttal jutalmaznak.

Kiss Anikó a nyertes dunaszerdahelyi Vulkán Tehetséggondozó Társulást képviselte. Tevékenységüket a drágakő csiszolásához hasonlította. A gyermekeket eszközökkel, táborokkal segítik tehetségük kibontakoztatásában.

Rákász Gergely alapítványa is fiatalokat mentorál. Pozitívan bírálták el a pályázatukat. Céljuk a közösségépítés, és hogy még a legkisebb magyar városba is eljuttassák a klasszikus zenét. A sajtótájékoztatón csellón játszott az alapítvány egyik tehetsége, Dénes Dorottya.